«Будё-Глимт» — «Штурм». Команда Хайкина воспользуется отсутствием Худякова

Если бы у Даниила не было травмы, результат мог бы быть иным.

20 августа 2025 года в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сыграют норвежский «Будё-Глимт» и австрийский «Штурм». Встреча состоится на стадионе «Аспмюра» в Будё, Норвегия. Начало — в 22:00 мск. Мы могли стать свидетелями дуэли русских вратарей, но не выйдет.

Коэффициенты букмекеров на первый матч «Будё-Глимт» — «Штурм» 20 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение норвежскому клубу. Поставить на победу «Будё-Глимт» можно с коэффициентом 1.63, а шансы «Штурма» оценили в 4.70. Ничья идёт с коэффициентом 4.40.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.57. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу клуба из Будё за 9.00.

Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — «Штурм» (20.08.2025)

«Будё-Глимт» каждый год прогрессирует в еврокубках, и для этого команде не нужны звёзды мирового уровня. В прошлом сезоне Лиги Европы она добралась до полуфинала, в котором уступила «Тоттенхэму». На этот раз у неё есть шансы пробиться в Лигу чемпионов.

Команда из Будё подходит к раунду плей-офф в лучшей форме. Чемпионат Норвегии перешагнул за экватор, и проходит он для подопечных Хьетиля Кнутсена вполне успешно. Они занимают первое место в таблице, догнав «Викинг». Беспроигрышная серия насчитывает девять матчей, в семи из которых были одержаны победы.

Каспер Хёг набрал невероятную форму. Он оформил два дубля в последних трёх встречах и возглавляет таблицу лучших бомбардиров первенства с 16 голами. Великолепен и российский вратарь Никита Хайкин. В 19 играх текущего сезона записал в свой актив 10 «сухих» матчей. Скоро он получит гражданство Норвегии.

У «Штурма» тоже есть российский голкипер — Даниил Худяков. Правда, перед стартом сезона он получил травму, упав с велосипеда. Поэтому пока на него нельзя рассчитывать, а клубу приходится искать замену на время его отсутствия. Вратарская позиция и правда стала проблемной для тренерского штаба.

В чемпионате Австрии команда из Граца выиграла у ЛАСКа (2:0) и «Рида» (3:1), но уступила венскому «Рапиду» (1:2). Между этими встречами была товарищеская игра со «Страсбургом», которая закончилась поражением со счётом 2:3. Многовато пропущенных мячей, однако руководство клуба решит эту проблему. Главное, что атака хорошо функционирует.

Особенно хорош грузин Отар Китеишвили. В последних двух матчах он забил три мяча. Именно от него будет исходить опасность воротам Никиты Хайкина. У действующего чемпиона Австрии наверняка есть чем удивить соперника из Норвегии. В качестве ставки предлагаем взять победу «Будё-Глимт» через тотал больше 2.5 мяча за 2.12.

Хайкин, конечно, большой молодец, но ему предстоит иметь дело с грозной австрийской атакой. Хотя бы на гол гости должны наиграть, но не на победу. Во-первых, «Будё-Глимт» выступает на домашнем стадионе. Во-вторых, отсутствие основного голкипера у «Штурма» не внушает оптимизма всей защите.

Ставка: «Будё-Глимт» победит «Штурм» + тотал больше 2.5 мяча за 2.12.