Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Серия А, сезон-2025/2026, когда начало, расписание матчей, все участники, турнирная таблица, прогнозы на футбол

Модрич и Аллегри вознесут «Милан»? Прогноз на Серию А — 2025/2026
Максим Ермаков
Прогноз на Серию А — 2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии
Чего ждать от нового сезона чемпионата Италии? Выясняем, что думают букмекеры.

Уже 23 августа пройдут матчи 1-го тура Серии А — 2025/2026. По итогам минувшего сезона чемпионом стал «Наполи» с Антонио Конте, а вылетели в Серию В «Эмполи», «Венеция» и «Монца». Им на смену пришли «Сассуоло», «Кремонезе» и «Пиза». Попробуем выяснить, кто, по мнению букмекеров, является фаворитом и как могут распределиться места в таблице.

Насколько реальна защита титула

Букмекеры считают, что у «Наполи» получится защитить чемпионский титул. Поставить на это событие можно с коэффициентом 2.80. Для Антонио Конте победа в Серии А стала второй за пять лет. До этого в 2021 году он одержал её вместе с «Интером». Итальянец остался у руля, и это повод считать неаполитанцев фаворитами.

Этим летом клуб из Неаполя окончательно расстался с Виктором Осимхеном, совершив полноценный трансфер, а также отпустил Джакомо Распадори. Зато подписал Кевина Де Брёйне в качестве свободного агента. Теперь в атаке будет связка из двух бельгийцев КДБ — Ромелу Лукаку. Звучит круто. Но со времён доминирования «Ювентуса» никому не удавалось выиграть золото чемпионата Италии два раза подряд.

Материалы по теме
Кейн входит во вкус — у «Баварии» нет конкурентов. Чего ждать от сезона в Бундеслиге
Кейн входит во вкус — у «Баварии» нет конкурентов. Чего ждать от сезона в Бундеслиге

Главные конкуренты действующего чемпиона

Основным конкурентом «Наполи» букмекеры считают «Интер» (3.50), который в минувшем сезоне стал вторым и уступил лишь одно очко обладателю титула. За последние пять лет клуб из Милана дважды становился чемпионом — с Антонио Конте в 2021-м и с Симоне Индзаги в 2024-м. Но Кристиан Киву не тот уровень. Возможно, будут проблемы. Поставить на то, что «Интер» закончит сезон-2025/2026 ниже второго места, можно за 1.90.

Победа «Ювентуса» в Серии А идёт за 5.50. Последнее чемпионство команды было в 2020 году, однако в минувшем сезоне она вошла в четвёрку и продемонстрировала симпатичный футбол, хотя и неокрепший. У Игора Тудора впереди ещё много работы, что наглядно показал КЧМ-2025. Плохо выступили туринцы. Поставить на то, что они финишируют ниже третьего места, можно за 1.85.

Триумф «Милана» букмекеры оценили коэффициентом 6.50. Летом команду возглавил опытный Массимилиано Аллегри, который выигрывал с «Ювентусом» Серию А пять раз подряд, а с миланским клубом делал это аж в 2011 году. Появление в составе Луки Модрича — ещё один весомый аргумент. С таким опытным игроком будет крепче защита и появится больше вариантов в атаке.

Им не место в лидерах

Если «Рома» войдёт в четвёрку сильнейших, сыграет коэффициент 2.55, а если нет — 1.51. Летом римский клуб возглавил бывший тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. В минувшем сезоне он поднял бергамасков в тройку, но сможет ли сделать то же самое с новым клубом?

Материалы по теме
Смолов и 226-сантиметровый баскетболист: удивительная 1/128 финала Кубка России
Смолов и 226-сантиметровый баскетболист: удивительная 1/128 финала Кубка России

Его сменщиком в команде из Бергамо стал Иван Юрич, карьера которого не впечатляет. На последних местах работы хорватский специалист показывал откровенно слабые результаты. Да и трансферная компания не внушает доверия. Лучший бомбардир прошлого сезона Серии А Матео Ретеги уехал в Саудовскую Аравию. Поставить на то, что «Аталанта» финиширует в топ-6, можно за 1.95. Если нет, сыграет коэффициент 1.85.

Прогноз на Серию А — 2025/2026

Почему бы не поверить в триумф «Милана» с Аллегри? У команды есть все шансы занять первое место. В еврокубках «россонери» не участвуют и могут отдать все силы борьбе в Серии А. «Наполи» может стать вторым, а «Интер» под руководством пока не раскрывшегося Кристиану Киву — третьим. «Ювентусу» прогнозируем четвёртую строчку, а пятое и шестое места, если не будет сюрпризов, поделят между собой «Рома» и «Аталанта».

Ставка 1: «Милан» выиграет Серию А по итогам сезона-2025/2026 за 6.50.

Ставка 2: «Наполи» займёт первое-второе место по итогам сезона-2025/2026 за 1.70.

Ставка 3: «Интер» по итогам сезона-2025/2026 займёт место ниже второго за 1.90.

Ставка 4: «Ювентус» по итогам сезона-2025/2026 займёт место ниже третьего за 1.85.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android