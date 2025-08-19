Модрич и Аллегри вознесут «Милан»? Прогноз на Серию А — 2025/2026

Уже 23 августа пройдут матчи 1-го тура Серии А — 2025/2026. По итогам минувшего сезона чемпионом стал «Наполи» с Антонио Конте, а вылетели в Серию В «Эмполи», «Венеция» и «Монца». Им на смену пришли «Сассуоло», «Кремонезе» и «Пиза». Попробуем выяснить, кто, по мнению букмекеров, является фаворитом и как могут распределиться места в таблице.

Насколько реальна защита титула

Букмекеры считают, что у «Наполи» получится защитить чемпионский титул. Поставить на это событие можно с коэффициентом 2.80. Для Антонио Конте победа в Серии А стала второй за пять лет. До этого в 2021 году он одержал её вместе с «Интером». Итальянец остался у руля, и это повод считать неаполитанцев фаворитами.

Этим летом клуб из Неаполя окончательно расстался с Виктором Осимхеном, совершив полноценный трансфер, а также отпустил Джакомо Распадори. Зато подписал Кевина Де Брёйне в качестве свободного агента. Теперь в атаке будет связка из двух бельгийцев КДБ — Ромелу Лукаку. Звучит круто. Но со времён доминирования «Ювентуса» никому не удавалось выиграть золото чемпионата Италии два раза подряд.

Главные конкуренты действующего чемпиона

Основным конкурентом «Наполи» букмекеры считают «Интер» (3.50), который в минувшем сезоне стал вторым и уступил лишь одно очко обладателю титула. За последние пять лет клуб из Милана дважды становился чемпионом — с Антонио Конте в 2021-м и с Симоне Индзаги в 2024-м. Но Кристиан Киву не тот уровень. Возможно, будут проблемы. Поставить на то, что «Интер» закончит сезон-2025/2026 ниже второго места, можно за 1.90.

Победа «Ювентуса» в Серии А идёт за 5.50. Последнее чемпионство команды было в 2020 году, однако в минувшем сезоне она вошла в четвёрку и продемонстрировала симпатичный футбол, хотя и неокрепший. У Игора Тудора впереди ещё много работы, что наглядно показал КЧМ-2025. Плохо выступили туринцы. Поставить на то, что они финишируют ниже третьего места, можно за 1.85.

Триумф «Милана» букмекеры оценили коэффициентом 6.50. Летом команду возглавил опытный Массимилиано Аллегри, который выигрывал с «Ювентусом» Серию А пять раз подряд, а с миланским клубом делал это аж в 2011 году. Появление в составе Луки Модрича — ещё один весомый аргумент. С таким опытным игроком будет крепче защита и появится больше вариантов в атаке.

Им не место в лидерах

Если «Рома» войдёт в четвёрку сильнейших, сыграет коэффициент 2.55, а если нет — 1.51. Летом римский клуб возглавил бывший тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. В минувшем сезоне он поднял бергамасков в тройку, но сможет ли сделать то же самое с новым клубом?

Его сменщиком в команде из Бергамо стал Иван Юрич, карьера которого не впечатляет. На последних местах работы хорватский специалист показывал откровенно слабые результаты. Да и трансферная компания не внушает доверия. Лучший бомбардир прошлого сезона Серии А Матео Ретеги уехал в Саудовскую Аравию. Поставить на то, что «Аталанта» финиширует в топ-6, можно за 1.95. Если нет, сыграет коэффициент 1.85.

Прогноз на Серию А — 2025/2026

Почему бы не поверить в триумф «Милана» с Аллегри? У команды есть все шансы занять первое место. В еврокубках «россонери» не участвуют и могут отдать все силы борьбе в Серии А. «Наполи» может стать вторым, а «Интер» под руководством пока не раскрывшегося Кристиану Киву — третьим. «Ювентусу» прогнозируем четвёртую строчку, а пятое и шестое места, если не будет сюрпризов, поделят между собой «Рома» и «Аталанта».

Ставка 1: «Милан» выиграет Серию А по итогам сезона-2025/2026 за 6.50.

Ставка 2: «Наполи» займёт первое-второе место по итогам сезона-2025/2026 за 1.70.

Ставка 3: «Интер» по итогам сезона-2025/2026 займёт место ниже второго за 1.90.

Ставка 4: «Ювентус» по итогам сезона-2025/2026 займёт место ниже третьего за 1.85.