Никита Цзю — Лулзим Исмаили: ошибки Тима будут учтены

Утром 20 августа мск в Сиднее, Австралия, на арене «ICC Sydney Theatre» пройдёт вечер бокса. Его главным событием станет 10-раундовый поединок между Никитой Цзю и Лулзимом Исмаили за вакантный титул WBO Inter-Continental в первом среднем весе.

Бой ориентировочно стартует в 11:00 мск. Легальной прямой трансляции в России не запланировано.

Букмекеры считают явным фаворитом австралийца. На победу Никиты Цзю можно поставить с коэффициентом 1.02. В то же время на представителя Северной Македонии предлагают коэффициент 15.0. Ставка на ничью доступна за 30.0.

Заключить пари на ТБ 3.5 раунда можно с коэффициентом 1.70, а на обратный исход — за 2.03.

Прогноз на бой Никита Цзю — Лулзим Исмаили (20.08.2025)

В последние месяцы внимание к фамилии Цзю приковано в основном в негативном ключе. Тим потерпел ряд чувствительных поражений, теперь его карьерные перспективы под большим вопросом. Но ведь ещё есть и младший сын легендарного Кости — Никита Цзю. И у него дела идут неплохо.

Сейчас у Никиты рекорд 10-0. И сейчас, кажется, его главная задача – научиться на ошибках Тима. Тщательно подбирать соперников, постепенно повышать уровень оппозиции. На данный момент получается. Важно и то, что пока Цзю-младший не боксировал за пределами Австралии. Перед тем как покинуть дом, ему предстоит ещё многому научиться.

Стиль у Никиты агрессивный, порой даже слишком. Недаром он получил прозвище Мясник. И это порой приводит к ошибкам в ринге. Соперники прощали ему оплошности, но однажды это может привести к большим проблемам. Однако бои Цзю-младшему подбирают аккуратно, свой последний поединок он провёл год назад. Возможно, за это время Никита добавил в тактике. Без неё, как ни крути, большой карьеры не построить.

Что можно сказать о его сопернике? Представитель Северной Македонии будет первый раз боксировать за пределами Европы. У него тоже идеальный рекорд — 12-0. Однако уровень оппозиции был куда ниже. Да и в последних боях Лулзим хоть и побеждал, но доводил всё до судейского решения. Крепкий боксёр, вот только в его стиле нет ничего особенного. Говоря прямо, таких в мире десятки и даже сотни.

Собственно, коэффициенты букмекеров показывают всё предельно ясно. 1.02 на Цзю — это крохи. Вероятность сенсации в этом поединке стремится к нулю. Главный вопрос — сколько раундов выстоит северомакедонец? Стиль Мясника говорит нам о том, что он постарается закончить всё как можно быстрее. Можно рискнуть и рассмотреть ставку на ТМ 3.5 раунда за 2.03. За Цзю в этом поединке всё — в том числе и родной зал. С такой поддержкой Никита не может проиграть. И ошибки брата наверняка он будет держать в уме. Поэтому ставим на быструю победу Цзю-младшего.

Ставка: ТМ 3.5 раунда за 2.03.