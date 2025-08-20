Хайкин, казахстанцы и Моуринью: экспресс на Лигу чемпионов

Сегодня, 20 августа, пройдут первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Есть даже вывеска, достойная минимум общего этапа: «Фенербахче» — «Бенфика». Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч «Селтик» — «Кайрат»

Форма «Селтика» на старте сезона ровная. Дома подопечные Брендана Роджерса обыграли «Сент-Миррен», на выезде – «Абердин». Команда уже втянулась в ритм, играет первым номером и много давит через фланги. На своём поле она обычно забирает инициативу с первых минут.

«Кайрат» добрался до плей-офф честно — прошёл три раунда квалификации, последний шаг сделал с братиславским «Слованом». Но на выезде в Европе у алмаатинцев серия без побед — им сложнее играть вдали от дома. Плюс перелёт в Глазго и тяжёлый график.

По игре ждём простую картину. «Селтик» попробует забрать мяч и оказать значительное давление, «Кайрат» будет надеяться, что плотная оборона и редкие контратаки со стандартами дадут результат. Если хозяева забьют быстро, матч пойдёт по их сценарию. Гостям же важно дотерпеть до конца первого тайма и не раскрываться.

Прогноз на матч «Будё-Глимт» — «Штурм»

«Будё-Глимт» каждый год прогрессирует в еврокубках. В прошлом сезоне Лиги Европы команда добралась до полуфинала, где уступила «Тоттенхэму». На этот раз есть шансы пробиться в Лигу чемпионов. Команда из Будё подходит к раунду плей-офф в лучшей форме. Чемпионат Норвегии перешагнул за экватор, и проходит он для подопечных Хьетиля Кнутсена вполне успешно. Великолепен и российский вратарь Никита Хайкин.

У «Штурма» тоже есть российский голкипер — Даниил Худяков. Правда, перед стартом сезона он получил травму, упав с велосипеда. Поэтому пока на него нельзя рассчитывать, а клубу приходится искать замену на время его отсутствия. Вратарская позиция стала проблемной для тренерского штаба. Многовато пропущенных мячей, однако атака функционирует хорошо.

Особенно хорош грузин Отар Китеишвили. В последних двух матчах он забил три мяча. Именно от него будет исходить опасность воротам Никиты Хайкина. Действующему чемпиону Австрии наверняка есть чем удивить соперника из Норвегии. В качестве ставки предлагаем взять победу «Будё-Глимт» через тотал больше 2.5 мяча за 2.12.

Прогноз на матч «Фенербахче» — «Бенфика»

Жозе Моуринью хотят видеть в Лиге чемпионов с «Фенербахче», и сейчас он к этому очень близок. В предыдущем квалификационном раунде его подопечные прошли «Фейеноорд» (1:2 и 5:2). После поражения на выезде португальский специалист пообещал устроить ад сопернику в Стамбуле и не соврал. Восемь ударов в створ — пять забитых мячей. Отличная реализация! У Моуринью вполне боеспособный для Лиги чемпионов подбор футболистов.

Лишь бы все эти приобретения не оказались напрасными, потому что пройти «Бенфику» — сложнейшая задача. Португальская команда на КЧМ-2025 даже обыграла «Баварию» (1:0), а уступила в плей-офф «Челси» из-за удаления в дополнительное время. Сезон стартовал для неё с победы в матче за Суперкубок Португалии. В предыдущем квалификационном раунде Лиги чемпионов она уверенно расправилась с «Ниццей» (2:0 и 2:0).

Предлагаем поставить на то, что «Бенфика» не проиграет, а тотал будет меньше 3.5 мяча. «Фенербахче» хоть и устроил сумасшедший приём «Фейеноорду», но уже в следующем матче первенства не смог забить ни гола. Плюс позиция вратаря — это проблема. У лиссабонцев такой головной боли нет. Трубин всегда надёжен, да и с атакой полный порядок — свои моменты команда реализует.

Экспресс на Лигу чемпионов 20 августа 2025 года

«Будё-Глимт» победит «Штурм» + тотал больше 2.5 мяча за 2.12. Ставка 3: «Бенфика» не проиграет «Фенербахче» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.25.

Общий коэффициент: 2.20 х 2.12 х 2.25 = 10.4.