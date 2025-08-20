Скидки
Шахтёр — Серветт 21 августа: прогноз, коэффициенты, составы, где смотреть первый матч плей-офф Лиги конференций

«Шахтёр» — «Серветт»: без еврокубков украинцы остаться не могут
Алексей Анисимов
«Шахтёр» — «Серветт»: прогноз на матч
Проблемы у соперника им на руку.

Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций «Шахтёр» — «Серветт» пройдёт 21 августа в Кракове, Польша, на нейтральном стадионе. Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск. Фактически у соперников нет выбора: либо победа, либо вылет из еврокубков.

Коэффициенты на матч «Шахтёр» — «Серветт» 21 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение номинальным хозяевам. Сделать ставку на победу «Шахтёра» предлагается с коэффициентом 1.35, что приблизительно составляет 74% вероятности. Поставить на успех «Серветта» можно за 9.40, а на ничейный исход — за 5.00.

Вместе с тем аналитики ожидают, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.47, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.76. По мнению экспертов, самый вероятный счёт после 90 минут — 2:0 в пользу украинцев.

Прогноз на матч квалификации Лиги конференций «Шахтёр» — «Серветт»

Лига конференций . Раунд плей-офф. 1-й матч
21 августа 2025, четверг. 21:00 МСК
Шахтёр
Украина
Не начался
Серветт
Женева, Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Украинский «Шахтёр» играет не совсем дома — в Польше. Но уже привык. Команда выглядит фаворитом. Под руководством Арды Турана она стала энергичнее, активнее прессингует. Плюс важны ключевые игроки — Николай Матвиенко, Валерий Бондарь и бразильские лидеры атаки.

Швейцарский «Серветт» только что сменил тренера: пришёл Жослен Гурвеннек. Обычно в такие моменты команда прибавляет в дисциплине, однако на быструю сыгранность рассчитывать трудно. К тому же у швейцарцев есть кадровые потери в защите и полузащите. Это снижает запас прочности на выезде.

По игре ждём простую картину. «Шахтёр» попробует больше взаимодействовать с мячом, давить через стандарты и использовать полупространства. При этом нейтральный «дом» в Польше — знакомые условия для украинского клуба, что может пойти в плюс. «Серветт» же на выезде наверняка станет аккуратно обороняться и ловить свои шансы на контратаках.

Риски для «Шахтёра», впрочем, есть. Нельзя терять концентрацию в начале таймов — «Серветт» умеет ждать и наказывать за редкие ошибки. Но по классу и глубине скамейки у украинского клуба перевес, особенно при активных бразильцах. В матчах с «Панатинаикосом» они промолчали, но до того Алисон набрал восемь очков по системе «гол+пас», а Кауан Элиас — три.

Прогноз будет достаточно базовый — победа «Шахтёра» при «низовом» тотале. Логичная ставка: П1 + тотал меньше 3.5 мяча. Тем, кто хочет быть аккуратнее: 1Х через тотал меньше 4.5 мяча. Но коэффициент заметно ниже. Логика простая: мотивация и свежий импульс при Туране и непростая перестройка «Серветта» при новом тренере сыграют в пользу украинцев.

Ставка: «Шахтёр» выиграет у «Серветта» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.42.

