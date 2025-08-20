«Полесье» — «Фиорентина»: настоящая проверка для новичка от Пиоли и Джеко

Первый матч раунда плей-офф Лиги конференций «Полесье» — «Фиорентина» пройдёт 21 августа в Прешове, Словакия, на нейтральном поле стадиона «Татран Арена». Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск. Как и на прошлых стадиях, серия состоит из двух встреч.

Коэффициенты на матч «Полесье» — «Фиорентина» 21 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Фиорентины» в основное время предлагается с коэффициентом 1.40, что приблизительно составляет 71% вероятности. Поставить на успех «Полесья» можно за 7.50, а на ничейный исход — за 4.55. Такой расклад подчёркивает разницу в классе и опыте в еврокубках.

Вместе с тем аналитики ожидают, что матч будет результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.12, а тотал больше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.96. По мнению экспертов, самый вероятный счёт после 90 минут — 2:0 в пользу гостей.

Прогноз на матч квалификации Лиги конференций «Полесье» — «Фиорентина»

«Полесье» играет не в Житомире, а на нейтральном поле в словацком Прешове. Для команды это большой вызов: плотный график, перелёты и соперник с еврокубковым опытом. Но у украинцев есть плюс — дисциплина при игре без мяча и большой объём работы в обороне. Обычно они терпят, сбиваются в компактный блок и ждут шансов на контратаке или на стандарте. Так удалось пройти предыдущие раунды и зайти дальше, чем в дебютном сезоне.

У «Полесья» тренер Руслан Ротань — он делает ставку на порядок, энергичный прессинг в нужные моменты и быстрый выход из обороны. Важны края: быстрые фланги и подачи со стандартов — главный источник моментов. Если удастся выдержать первые 20-30 минут и выбежать в свободные зоны, украинская команда сможет зацепиться за игру.

«Фиорентина» под руководством Стефано Пиоли наверняка будет держать мяч, растягивать оборону соперника и нагнетать через фланги. У итальянцев длиннее скамейка: они могут добавить темп после перерыва и освежить атаку заменами. Плюс у команды богатый опыт в этом турнире — флорентийцы регулярно доходят далеко и хорошо проводят выездные матчи.

По игре ждём простую картину, где «Фиорентина» контролирует мяч, а «Полесье» — закрывается и ловит редкие моменты. Ключ — первые голы и стандарты. Если «фиалки» забьют раньше, номинальным хозяевам придётся раскрываться, и станет сложнее. Если же «Полесье» продержится до перерыва, шансы на ничью или минимальное поражение вырастут.

Риски есть у обоих. «Полесью» нельзя допускать серий угловых и фолов у своей штрафной — «Фиорентина» хорошо давит вторым темпом. Гостям же важно не «залипать» в позиционных атаках и не терять мяч в центре — иначе у оппонента появятся возможности для быстрых выходов. А в таких матчах один точный удар может решить всё.

Итог: ожидаем закрытую и вязкую игру. «Полесье» будет бороться и цепляться, однако класс «Фиорентины» и глубина её состава должны обеспечить гостям небольшой перевес. Самый логичный сценарий — победа итальянцев в один-два мяча. То есть берём победу «Фиорентины» с «низовым» тоталом. Не исключено, что и всухую.

Ставка: «Фиорентина» обыграет «Полесье» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.16.