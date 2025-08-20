«Панатинаикос» — «Самсунспор». Экс-тренер «Спартака» стал мудрее

Руй Витория уже не тот неудачник, что был во времена работы с красно-белыми.

21 августа 2025 года в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сыграют греческий «Панатинаикос» и турецкий «Самсунспор». Встреча состоится на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» в Афинах, Греция. Начало — в 21:00 мск. Чем на этот раз будет удивлять бывший тренер московского «Спартака»?

Коэффициенты букмекеров на первый матч «Панатинаикос» — «Самсунспор» 21 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение греческому клубу. Поставить на победу «Панатинаикоса» можно с коэффициентом 1.55, а шансы «Самсунспора» оценили в 6.20. Ничья идёт с коэффициентом 4.05.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.88. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу клуба из Афин за 7.00.

Прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Панатинаикос» — «Самсунспор» (21.08.2025)

На удивление «Панатинаикос» оказался очень крепким и показал характер в матчах прошлого квалификационного раунда с «Шахтёром». Обе встречи закончились со счётом 0:0, а в серии пенальти греки оказались точнее и выиграли 4:3. Бывший тренер «Спартака» Руй Витория смог выстроить надёжную оборону, да и в атаке его подопечные выглядели не хуже украинской команды.

Клуб из Афин и во встречах с «Рейнджерс» в отборе Лиги чемпионов неплохо себя проявил. На выезде уступил 0:2, а дома сыграл вничью 1:1 с опытным еврокубковым соперником. Кажется, в отличие от прошлого сезона, в этом у португальского специалиста получилось достичь прогресса. Его подопечные если и допускают ошибки в обороне, то только вынужденные, а в атаке активно используют прессинг.

Разве что хромает реализация. Моментов создаётся достаточно много, а голов мало. Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Факундо Пельистри пока лишь подаёт надежды, а игрок сборной Польши Кароль Свидерски и воспитанник «Валенсии» Педро Чиривелья упускают много моментов. Защита в порядке, а на воротах надёжно играет экс-голкипер «Фиорентины» Бартломей Дронговски.

«Самсунспор» только начинает свой путь в квалификации Лиги Европы. Он новичок в еврокубках, ведь для него это первая возможность в современной истории выступить на евроарене. Конечно, команда будет испытывать давление, и отсутствие опыта может сыграть ключевую роль.

У главного тренера Томаса Райса тоже нет подобных знаний, а ведь именно он должен будет правильно распределять силы своих подопечных на два турнира, потому что новый сезон турецкой Суперлиги уже стартовал. Оба матча «Самсунспор» выиграл — у «Генчлербирлиги» (2:1) и «Коджаэлиспора» (1:0). Во втором случае помогли удаление в составе соперника и автогол. Оба клуба прошлый сезон провели в Первой лиге.

Состав у команды Томаса Райса почти в два раза дешевле, чем у «Панатинаикоса». Лучший бомбардир — нападающий из Чада Мариус Муандилмаджи. За это лето были усилены некоторые позиции, но футболистами не уровня Лиги Европы. Остаётся рассчитывать только на характер.

Предлагаем поставить на то, что «Панатинаикос» выиграет у «Самсунспора» всухую. Руй Витория поставил качественную игру в обороне. Греки не пропустили в двух матчах с мощной бразильской атакой «Шахтёра», а здесь им тем более нечего бояться. У турецкого клуба мало опыта, к тому же гости уступают по уровню состава, и это первая серьёзная игра в новом сезоне для турок.

Ставка: «Панатинаикос» выиграет у «Самсунспора» и не пропустит за 2.45.