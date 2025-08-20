«Кристал Пэлас» — «Фредрикстад». От исторических трофеев к Лиге конференций

21 августа 2025 года в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций сыграют английский «Кристал Пэлас» и норвежский «Фредрикстад». Встреча состоится на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне, Англия. Начало — в 22:00 мск. Лондонский клуб поймал кураж и уже не остановится.

Коэффициенты букмекеров на первый матч «Кристал Пэлас» — «Фредрикстад» 21 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение английскому клубу. Поставить на победу «Кристал Пэлас» можно с коэффициентом 1.10, а шансы «Фредрикстада» оценили в 31.00. Ничья идёт с коэффициентом 9.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.80. Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу клуба из Лондона за 6.00.

Прогноз на матч квалификации Лиги конференций «Кристал Пэлас» — «Фредрикстад» (21.08.2025)

«Кристал Пэлас» вошёл во вкус. Кажется, его ничто не остановит на пути к еврокубкам. В прошлом сезоне он выиграл первый в своей истории трофей — Кубок Англии. Затем продлил праздник, взяв Суперкубок страны. Обыграть удалось чемпиона АПЛ «Ливерпуль» — 2:2 (3:2 пен.). В Премьер-лиге команда тоже стартовала вполне удачно — с ничьей в матче с победителем клубного чемпионата мира «Челси» (0:0).

Причём получилось даже забить со штрафного, но гол был отменён. С прошлого сезона «Кристал Пэлас» практически не изменился. Пока удаётся сохранять весь костяк, несмотря на интерес к некоторым ключевым футболистам со стороны других клубов. Настрой, темп, форма — всё прежнее.

Оливер Гласнер — большой специалист по еврокубкам. Вместе с «Айнтрахтом» он выигрывал Лигу Европы в 2022 году. Теперь, на радость болельщиков, попытается добиться триумфа с лондонской командой. Если учесть, как лихо его подопечные играли с «Ливерпулем», «Челси» и «Манчестер Сити», который обыграли в финале Кубка Англии, многое должно получиться.

«Фредрикстад» — вполне удобный соперник. Его состав примерно в 30 раз дешевле, чем у «Кристал Пэлас». По большей части это местные футболисты, которые не знакомы с соперниками столь высокого уровня. Они попали в квалификацию Лиги Европы благодаря победе в Кубке Норвегии, но в первенстве не добились успеха.

Проиграв оба матча «Мидтьюлланну» (1:3 и 0:2), клуб из Фредрикстада потерял шансы на попадание в общий этап Лиги Европы. Учитывая, какой соперник ему выпал в квалификации Лиги конференций, команда останется и вовсе без еврокубков. Возможно, единственный плюс – это огромная мотивация проявить себя в Лондоне, а ещё заявить о себе отдельным футболистам. Вдруг получится заинтересовать английские команды.

Чемпионат Норвегии идёт полным ходом и перешагнул за экватор. «Фредрикстад» не впечатляет и занимает восьмую строчку. Особенно плохо выступает в гостевых встречах — одержал одну победу в восьми матчах. А ещё команда мало забивает, что очень не похоже на норвежский футбол.

В качестве ставки предлагаем взять победу «Кристал Пэлас» с форой (-2.5) за 1.85. В матче с «Фредрикстадом» вообще может случиться крупная победа лондонцев. У них ещё полно работы в АПЛ, поэтому было бы хорошо на домашнем стадионе добыть комфортное преимущество, а уже на выезде устроить ротацию.

Ставка: «Кристал Пэлас» победит «Фредрикстад» с разницей минимум в три мяча за 1.85.