Перезагрузка полным ходом! Прогноз на бой Сергей Павлович — Вальдо Кортес-Акоста

23 августа в Шанхае (Китай) состоится турнир UFC Fight Night 257. В одном из его боёв в тяжёлом весе сразятся Сергей Павлович и Вальдо Кортес-Акоста.

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 257 можно на телеканале «Матч Боец». Бои основного карда покажет «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Начало боя — ориентировочно в 14:00 мск.

Букмекеры считают фаворитом российского бойца. На победу Павловича можно поставить с коэффициентом 1.35. В то же время на Вальдо Кортес-Акосту можно поставить за 3.33.

Заключить пари на ТБ 1.5 раунда можно с коэффициентом 1.42, а ставка на ТМ 1.5 раунда доступна за 2.75.

Прогноз на бой UFC Fight Night 257 Сергей Павлович — Вальдо Кортес-Акоста (23.08.2025)

В плане физических данных Павлович — один из самых одарённых бойцов в UFC. И до поры до времени его карьера развивалась быстро и уверенно. Но затем случился даже не спад, а кризис. Нокаут уже на второй минуте от Тома Аспиналла, поражение от Александра Волкова, странное поведение в октагоне. Хотя Сергея можно понять — когда всё идёт не по плану, нервы сдают.

Чтобы вернуться к элитным противникам и получить ещё один чемпионский шанс, нужны уверенные победы. В поединке с Жаирзиньо Розенстрайком выиграть получилось. Но этот успех не принёс больших вистов россиянину. Десантник победил неубедительно, всего лишь судейским решением, выглядел скованным и нервным. Неудивительно, что этот бой принёс больше разочарования, хоть и завершился в пользу Павловича.

Да, он по-прежнему третий в рейтинге тяжеловесов, однако эта строчка ни о чём не говорит. Достаточно скучный в плане медийности боец, да ещё и в кризисе… В общем, чтобы вернуться в элиту, нужна уверенная победа.

Но добиться её будет непросто. Вальдо Кортес-Акоста — совсем не проходной соперник. В UFC у него рекорд 7-1, это хороший ударник с очень крепкой головой. При этом элитных навыков у него нет. Он уступает Павловичу в стойке, да и в борьбе очевидно слабее. Сергей в бою с Розенстрайком неплохо использовал тейкдауны. Понятно, что на земле Десантник не обладает какими-то нереальными способностями, однако его соперник слабее. И, кстати, единственное поражение Кортес-Акосты случилось как раз в поединке с базовым борцом — Маркосом Рожерио де Лимой.

Но никакого шапкозакидательского настроения быть не должно. Вальдо никогда в своей карьере не проигрывал досрочно. А ведь Павлович все свои главные победы одержал в стартовом раунде. Нашла коса на камень.

Сергею очень нужна не просто победа, а уверенная. Это и его выведет из ступора, и покажет боссам UFC, что он готов получить ещё один шанс. Но при этом бой с Розенстрайком никого не убедил. Вот и на что здесь ставить? Пока линия не такая широкая, однако мы рекомендуем пари на победу Павловича и ТБ 1.5 раунда. Кортес-Акоста всё же очень непростой соперник. Да и кто сказал, что побеждать уверенно можно только в первом раунде?