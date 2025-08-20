«Маккаби» Тель-Авив — «Динамо» Киев. Сербский тупик для украинцев

21 августа 2025 года в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сыграют «Маккаби» из Тель-Авива и «Динамо» из Киева. Встреча состоится на нейтральном стадионе «ТСЦ Арена» в городе Бачка-Топола (Сербия). Начало — в 21:00 мск. Александру Шовковскому остаётся только умолять о трансферах.

Коэффициенты букмекеров на первый матч «Маккаби» Тель-Авив — «Динамо» Киев 21 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут определиться с фаворитом. Поставить на победу «Маккаби» можно с коэффициентом 2.55, а шансы «Динамо» оценили в 2.65. Ничья идёт с коэффициентом 3.55.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.92. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.00.

Прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Маккаби» Тель-Авив — «Динамо» Киев (21.08.2025)

«Маккаби» из Тель-Авива — действующий чемпион Израиля, но со скромным составом. Попытка попасть в Лигу чемпионов обернулась неудачей. Он уступил «Пафосу» (1:1 и 0:1), у которого состав ещё беднее. В прошлом квалификационном раунде Лиги Европы реабилитировался, дважды обыграв «Хамрун Спартанс» (2:1 и 3:1).

На этот раз никаких проблем с реализацией клуб из Тель-Авива не испытал. Особенно хорошо проявил себя Идо Шахар (2+1), а приобретённый этим летом на роль центрального нападающего Йон Николэеску пока не оправдывает надежд. Перед стартом нового сезона было много обновлений. Бо́льшая часть возрастных футболистов покинула команду, однако их позиции не остались без внимания на трансферном рынке.

Предстоящая встреча пройдёт в Сербии, где главному тренеру «Маккаби» Жарко Лазетичу будет комфортно, а защитник Неманья Стоич вообще попадёт на стадион в Бачка-Тополу, где провёл какую-то часть своей карьеры. Пусть небольшое, но какое-то психологическое преимущество будет.

Самое интересное, что у киевского «Динамо» были те же соперники, что у израильской команды. Во время отбора в Лигу чемпионов оно обыграло «Хамрун Спартанс» (3:0 и 3:0), однако тоже уступило скромному «Пафосу» (0:1 и 0:2). Результат игры с киприотами даже хуже, чем у «Маккаби». Если ещё и квалификация в Лигу Европы окончится неудачей, болельщики съедят киевский клуб.

Александр Шовковский не скупился на слова после поражений. Всю вину он свалил на руководство клуба, посетовав, что с таким составом лучшего результата трудно добиться. Да и в Лиге чемпионов было бы нечего делать. Его возмущения вполне обоснованы. «Динамо» не первый год делает упор на собственных воспитанников. Поэтому никаких трансферов не было.

Параллельно киевляне провели три матча в чемпионате Украины. Во всех одержали победы с общим счётом 10:2. В последней встрече Шовковский сделал ротацию, чтобы посмотреть на определённых позициях других футболистов. Скорее всего, будут сделаны изменения и в предстоящей встрече. Но позиция лучшего бомбардираа Владислава Ваната не поддаётся сомнению.

Предлагаем поставить на то, что «Маккаби» не проиграет «Динамо», через обмен голами. Израильская команда будет комфортнее чувствовать себя в Сербии. У неё есть хороший потенциал и неплохая сыгранность, однако отыграть «на ноль» не удаётся с начала сезона. Киевляне забивают кучу голов, но только в УПЛ. Возможно, Шовковский прав и клубу необходимы трансферы.

Ставка: «Маккаби» не проиграет «Динамо» + обе забьют за 2.25.