Полесье — Фиорентина, Кристал Пэлас — Фредрикстад: прогноз на матч 21 августа, смотреть, трансляция, результаты, коэффициенты

Когда Лига конференций круче, чем Лига Европы: экспресс на футбол
Алексей Анисимов Максим Ермаков
,
Экспресс на Лигу конференций 21 августа 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
«Кристал Пэлас», «Фиорентина» и «Шахтёр» — сегодня будет на что посмотреть.

Сегодня, 21 августа, пройдут первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Пожалуй, тот самый случай, когда третий по статусу еврокубковый турнир будет интереснее второго — Лиги Европы. Выбрали для вас некоторые яркие встречи, сделали прогнозы и собрали экспресс.

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Фредрикстад»

Лига конференций . Раунд плей-офф. 1-й матч
21 августа 2025, четверг. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Не начался
Фредрикстад
Фредрикстад, Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Кристал Пэлас» вошёл во вкус. Кажется, его ничто не остановит на пути к еврокубкам. В прошлом сезоне лондонцы впервые выиграли трофей — Кубок Англии. Затем продлили праздник, взяв Суперкубок страны. Обыграть удалось чемпиона АПЛ «Ливерпуль» — 2:2 (3:2 пен.). В АПЛ тоже стартовали вполне удачно — с ничьей в матче с победителем клубного чемпионата мира «Челси» (0:0).

«Фредрикстад» — вполне удобный соперник. Его состав примерно в 30 раз дешевле, чем у «Кристал Пэлас». По большей части это местные футболисты, которые не знакомы с соперниками настолько высокого уровня. Они попали в квалификацию Лиги Европы благодаря победе в Кубке Норвегии, но в первенстве не добились успеха.

В качестве ставки предлагаем взять победу «Кристал Пэлас» с форой (-2.5) за 1.85. В матче с «Фредрикстадом» вообще может случиться крупная победа лондонцев. У них ещё полно работы в АПЛ, поэтому было бы хорошо на домашнем стадионе добыть комфортное преимущество, а уже на выезде устроить ротацию.

Прогноз на матч «Полесье» — «Фиорентина»

Лига конференций . Раунд плей-офф. 1-й матч
21 августа 2025, четверг. 21:00 МСК
Полесье
Житомир, Украина
Не начался
Фиорентина
Фиорентино, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Полесье» играет не в Житомире, а на нейтральном поле в словацком Прешове. Для команды это большой вызов: плотный график, перелёты и соперник с еврокубковым опытом. Однако у украинцев есть плюс — дисциплина при игре без мяча и большой объём работы в обороне. Обычно они терпят, сбиваются в компактный блок и ждут шансов на контратаке или на стандартах. Так удалось пройти предыдущие раунды и зайти дальше, чем в дебютном сезоне.

«Фиорентина» под руководством Стефано Пиоли наверняка будет держать мяч, растягивать оборону соперника и нагнетать через фланги. У итальянцев длиннее скамейка: они могут добавить темп после перерыва и освежить атаку заменами. Плюс у команды богатый опыт в этом турнире — флорентийцы регулярно доходят далеко и хорошо проводят выездные матчи.

Итог: ожидаем закрытую и вязкую игру. «Полесье» будет бороться и цепляться, однако класс «Фиорентины» и глубина её состава должны обеспечить гостям небольшой перевес. Самый логичный сценарий — победа итальянцев с разницей в один-два мяча. То есть берём победу «Фиорентины» с «низовым» тоталом. Не исключено, что и всухую.

Прогноз на матч «Шахтёр» — «Серветт»

Лига конференций . Раунд плей-офф. 1-й матч
21 августа 2025, четверг. 21:00 МСК
Шахтёр
Украина
Не начался
Серветт
Женева, Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Украинский «Шахтёр» играет не совсем дома — в Польше. Но уже привык. Команда выглядит фаворитом. Под руководством Арды Турана она стала энергичнее, активнее прессингует. Плюс важны ключевые игроки — Николай Матвиенко, Валерий Бондарь и бразильские лидеры атаки.

Швейцарский «Серветт» только что сменил тренера: пришёл Жослен Гурвеннек. Обычно в такие моменты команда прибавляет в дисциплине, но на быструю сыгранность рассчитывать трудно. К тому же у швейцарцев есть кадровые потери в защите и полузащите. Это снижает запас прочности на выезде.

Прогноз будет достаточно базовый — победа «Шахтёра» при «низовом» тотале. Логичная ставка: П1 + тотал меньше 3.5 мяча. Логика простая – мотивация и свежий импульс при Туране и непростая перестройка «Серветта» при новом тренере сыграют в пользу украинцев.

Экспресс на Лигу конференций 21 августа 2025 года

  • Ставка 1: «Кристал Пэлас» победит «Фредрикстад» с разницей минимум в три мяча за 1.85.
  • Ставка 2: «Фиорентина» обыграет «Полесье» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.16.
  • Ставка 3: «Шахтёр» выиграет у «Серветта» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.42.

Общий коэффициент: 1.85 х 2.16 х 2.42 = 9.67.

