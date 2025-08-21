Подвиги экс-тренера «Спартака» и беды киевского «Динамо»: экспресс на Лигу Европы

Сегодня, 21 августа, пройдут первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Достойных внимания встреч мало, но мы кое-что выбрали для вас и собрали экспресс.

Прогноз на матч «Панатинаикос» — «Самсунспор»

На удивление «Панатинаикос» оказался очень крепким и показал характер в матчах прошлого квалификационного раунда с «Шахтёром». Обе встречи закончились со счётом 0:0, а в серии пенальти греки оказались точнее и выиграли 4:3. Бывший тренер «Спартака» Руй Витория смог выстроить надёжную оборону, да и в атаке его подопечные выглядели не хуже украинской команды.

«Самсунспор» только начинает свой путь в квалификации Лиги Европы. Он новичок в еврокубках, ведь для него это первая возможность в современной истории выступить на евроарене. Конечно, команда будет испытывать давление, и отсутствие опыта может сыграть ключевую роль. У главного тренера Томаса Райса тоже нет подобных знаний, а ведь именно он должен будет правильно распределять силы своих подопечных на два турнира.

Предлагаем поставить на то, что «Панатинаикос» выиграет у «Самсунспора» всухую. Руй Витория поставил качественную игру в обороне. Греки не пропустили в двух матчах с мощной бразильской атакой «Шахтёра», а здесь им тем более нечего бояться. У турецкого клуба мало опыта, к тому же гости уступают по уровню состава, и это первая серьёзная игра в новом сезоне для турок.

Прогноз на матч «Маккаби» Тель-Авив — «Динамо» Киев

«Маккаби» из Тель-Авива — действующий чемпион Израиля, но со скромным составом. Попытка попасть в Лигу чемпионов обернулась неудачей. Израильтяне уступили «Пафосу» (1:1 и 0:1), у которого состав ещё скромнее. В предыдущем квалификационном раунде Лиги Европы реабилитировались, дважды обыграв «Хамрун Спартанс» (2:1 и 3:1). Однако соперник был скромный.

Предстоящая встреча пройдёт в Сербии, где главному тренеру «Маккаби» Жарко Лазетичу будет комфортно, а защитник Неманья Стоич вообще попадёт на стадион в Бачка-Тополу, где провёл какую-то часть своей карьеры. Пусть небольшое, но какое-то психологическое преимущество будет. Особенно на фоне поражения киевского «Динамо» от скромного «Пафоса» (0:1 и 0:2).

Предлагаем поставить на то, что «Маккаби» не проиграет «Динамо», через обмен голами. Израильская команда будет комфортнее чувствовать себя в Сербии. У неё хороший потенциал и неплохая сыгранность, однако отыграть на ноль не удаётся с начала сезона. Киевляне забивают кучу голов, но только в УПЛ. Возможно, Шовковский прав, и клубу необходимы трансферы, чтобы уверенно играть уверенно в Европе.

Экспресс на Лигу Европы 21 августа 2025 года

Ставка 1: «Панатинаикос» выиграет у «Самсунспора» и не пропустит за 2.45.

«Панатинаикос» выиграет у «Самсунспора» и не пропустит за 2.45. Ставка 2: «Маккаби» Т-А не проиграет «Динамо» К + обе забьют за 2.25.

Общий коэффициент: 2.45 х 2.25 = 5.51.