Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Лига Европы, матчи 21 августа, прогнозы и ставки, коэффициенты, результаты, таблица, счёт, голы, экспресс на футбол сегодня

Подвиги экс-тренера «Спартака» и беды киевского «Динамо»: экспресс на Лигу Европы
Максим Ермаков
Экспресс на Лигу Европы 21 августа 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
До общего этапа осталось совсем немного.

Сегодня, 21 августа, пройдут первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Достойных внимания встреч мало, но мы кое-что выбрали для вас и собрали экспресс.

Прогноз на матч «Панатинаикос» — «Самсунспор»

Лига Европы . Раунд плей-офф. 1-й матч
21 августа 2025, четверг. 21:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Не начался
Самсунспор
Самсун, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На удивление «Панатинаикос» оказался очень крепким и показал характер в матчах прошлого квалификационного раунда с «Шахтёром». Обе встречи закончились со счётом 0:0, а в серии пенальти греки оказались точнее и выиграли 4:3. Бывший тренер «Спартака» Руй Витория смог выстроить надёжную оборону, да и в атаке его подопечные выглядели не хуже украинской команды.

«Самсунспор» только начинает свой путь в квалификации Лиги Европы. Он новичок в еврокубках, ведь для него это первая возможность в современной истории выступить на евроарене. Конечно, команда будет испытывать давление, и отсутствие опыта может сыграть ключевую роль. У главного тренера Томаса Райса тоже нет подобных знаний, а ведь именно он должен будет правильно распределять силы своих подопечных на два турнира.

Материалы по теме
Кейн входит во вкус — у «Баварии» нет конкурентов. Чего ждать от сезона в Бундеслиге
Кейн входит во вкус — у «Баварии» нет конкурентов. Чего ждать от сезона в Бундеслиге

Предлагаем поставить на то, что «Панатинаикос» выиграет у «Самсунспора» всухую. Руй Витория поставил качественную игру в обороне. Греки не пропустили в двух матчах с мощной бразильской атакой «Шахтёра», а здесь им тем более нечего бояться. У турецкого клуба мало опыта, к тому же гости уступают по уровню состава, и это первая серьёзная игра в новом сезоне для турок.

Прогноз на матч «Маккаби» Тель-Авив — «Динамо» Киев

Лига Европы . Раунд плей-офф. 1-й матч
21 августа 2025, четверг. 21:00 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Не начался
Динамо К
Киев, Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Маккаби» из Тель-Авива — действующий чемпион Израиля, но со скромным составом. Попытка попасть в Лигу чемпионов обернулась неудачей. Израильтяне уступили «Пафосу» (1:1 и 0:1), у которого состав ещё скромнее. В предыдущем квалификационном раунде Лиги Европы реабилитировались, дважды обыграв «Хамрун Спартанс» (2:1 и 3:1). Однако соперник был скромный.

Предстоящая встреча пройдёт в Сербии, где главному тренеру «Маккаби» Жарко Лазетичу будет комфортно, а защитник Неманья Стоич вообще попадёт на стадион в Бачка-Тополу, где провёл какую-то часть своей карьеры. Пусть небольшое, но какое-то психологическое преимущество будет. Особенно на фоне поражения киевского «Динамо» от скромного «Пафоса» (0:1 и 0:2).

Материалы по теме
Модрич и Аллегри вознесут «Милан»? Прогноз на Серию А — 2025/2026
Модрич и Аллегри вознесут «Милан»? Прогноз на Серию А — 2025/2026

Предлагаем поставить на то, что «Маккаби» не проиграет «Динамо», через обмен голами. Израильская команда будет комфортнее чувствовать себя в Сербии. У неё хороший потенциал и неплохая сыгранность, однако отыграть на ноль не удаётся с начала сезона. Киевляне забивают кучу голов, но только в УПЛ. Возможно, Шовковский прав, и клубу необходимы трансферы, чтобы уверенно играть уверенно в Европе.

Экспресс на Лигу Европы 21 августа 2025 года

  • Ставка 1: «Панатинаикос» выиграет у «Самсунспора» и не пропустит за 2.45.
  • Ставка 2: «Маккаби» Т-А не проиграет «Динамо» К + обе забьют за 2.25.

Общий коэффициент: 2.45 х 2.25 = 5.51.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android