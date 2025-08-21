«Бавария» — «РБ Лейпциг». Бундеслига, которую все себе представляют

22 августа 2025 года в матче 1-го тура немецкой Бундеслиги сыграют «Бавария» и «РБ Лейпциг». Встреча состоится на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Начало — в 21:30 мск. Гарри Кейн снял проклятье, наступило время трофеев.

Коэффициенты букмекеров на матч «Бавария» — «РБ Лейпциг» 22 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мюнхенскому клубу. Поставить на победу «Баварии» можно с коэффициентом 1.25, а шансы «РБ Лейпциг» оценили в 10.00. Ничья идёт с коэффициентом 6.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.30, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.68. Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу клуба из Мюнхена за 9.00.

Прогноз на матч 1-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «РБ Лейпциг» (22.08.2025)

«Бавария» находится в отличном настроении перед стартом Бундеслиги. В прошлом сезоне Гарри Кейн наконец-то снял проклятье и вместе с командой стал чемпионом Германии, а недавно удалось взять Суперкубок страны, победив «Штутгарт» (2:1). Счёт открыл англичанин, а второй гол забил новичок Луис Диас, который пришёл из «Ливерпуля».

Вот такое начало нового сезона с праздничным настроением. Нет сомнений, что подопечным Венсана Компани этот триумф откроет дорогу к новым наградам. В межсезонье клуб расстался со многими футболистами, в том числе с легендой Томасом Мюллером, а из громких трансферов был только переход Луиса Диаса. Но, кажется, этого будет достаточно.

Лето получилось для «Баварии» продуктивным. Она участвовала в КЧМ-2025, но вылетела в 1/8 финала, проиграв «ПСЖ» (0:2). В трёх товарищеских встречах были добыты победы — с «Лионом» (2:1), «Тоттенхэмом» (4:0) и «Грассхоппером» (2:1). С мощью в атаке никто спорить не сможет, ещё бы подтянуть защиту, чтобы уверенно конкурировать с такими клубами, как «ПСЖ».

«РБ Лейпциг» неудачно провёл прошлый сезон и даже остался без еврокубков. Для руководства это было сигналом к большим переменам. Реакция последовала незамедлительно. Новым тренером стал Оле Вернер. Именно он вывел «Вердер» в Бундеслигу и за три сезона помог клубу здесь закрепиться.

Почти всех ключевых игроков пока удаётся сохранить, кроме Беньямина Шешко, который перебрался в «Манчестер Юнайтед». «Челси» предпринимает попытки купить Хави Симонса, однако пока он с клубом из Лейпцига. Двойную потерю ключевых игроков атаки будет намного сложнее компенсировать.

Межсезонье «РБ Лейпциг» заканчивал двумя поражениями — в матчах с «Аталантой» (1:2) и «Лансом» (1:2). В обеих встречах по голу забил Луа Опенда. Он же стал автором дубля в ворота «Тулузы» (7:0). Кажется, бельгиец вернул голевое чутьё сезона-2023/2024, когда наколотил 24 мяча. В матче Кубка Германии команда Оле Вернера победила «Зандхаузен» (4:2). Хави Симонс стал лучшим игроком (1+1).

В последних четырёх очных матчах «Бавария» не проигрывала «РБ Лейпциг». Все встречи были результативными. Предлагаем поставить на то, что команды обменяются голами, через тотал больше 2.5 мяча. Этот вариант играл во всех четырёх встречах. Два атакующих клуба, которые нередко забывают о защите. К тому же это первый матч сезона, почему бы не порадовать болельщиков?

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.93.