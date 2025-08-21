«Вест Хэм» — «Челси». Коул Палмер и Жоао Педро встряхнут лондонское дерби

22 августа 2025 года в матче 2-го тура АПЛ сыграют «Вест Хэм» и «Челси». Встреча состоится на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Начало — в 22:00 мск. Лондонское дерби — это всегда громкое событие. Оправдает ли оно ожидания на этот раз? Попробуем разобраться.

Коэффициенты букмекеров на матч «Вест Хэм» — «Челси» 22 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Челси» можно с коэффициентом 1.65, а шансы «Вест Хэма» оценили в 4.90. Ничья идёт с коэффициентом 4.15.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу «Челси» 8.50.

Прогноз на матч 2-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Челси» (22.08.2025)

Сезон только начался, а «Вест Хэм» уже вызывает беспокойство. В матче 1-го тура с вернувшимся в АПЛ «Сандерлендом» команда с треском провалилась, проиграв со счётом 0:3. Моменты были, но забить не получилось. На воротах вместо привычного Альфонса Ареола сыграл Мадс Хермансен, купленный у «Лестера». Он стал одним из худших игроков встречи, сделав всего два сейва.

Грэм Поттер прогадал с выбором футболистов на некоторые позиции, а ведь межсезонье его подопечные провели эффективно. В Летней серии Премьер-лиги получилось обыграть «Эвертон» (2:1) и «Борнмут» (2:0), матч же с «Манчестер Юнайтед» обернулся поражением 1:2. Перед самым началом АПЛ была ничья с «Лиллем» — 1:1.

Никлас Фюллькруг забил три мяча в этих матчах, а Джаррод Боуэн стал автором двух голов и одной результативной передачи. Что-то пошло не так, и во встрече с «Сандерлендом» немецкий футболист заработал крайне низкую оценку за свою игру. За лето состав «Вест Хэма» претерпел минимум изменений. Чувствуется только потеря Мохаммеда Кудуса.

«Челси», в свою очередь, тоже неудачно стартовал в АПЛ. Но ничью с «Кристал Пэлас» (0:0), который выиграл Суперкубок Англии, можно простить. Сам «Челси» в прошлом сезоне стал победителем Лиги конференций и клубного чемпионата мира в США, участие в котором лишило футболистов полноценного отпуска. Однако они не выглядят выжатыми. Наоборот, кажутся мотивированными.

Энцо Мареска может гордиться проделанной работой. Далеко не каждый способен обыграть победителя Лиги чемпионов «ПСЖ» (3:0). А его подопечные это сделали. После КЧМ-2025 «синие» провели ещё две товарищеские встречи, в которых выиграли у «Байера» (2:0) и «Милана» (4:1).

У «Челси» очень хорошая глубина состава. Есть достойная замена почти для каждого ключевого футболиста. Особенно хорошо летом проявили себя новички. Жоао Педро забил по мячу в контрольных встречах и положил три гола на КЧМ-2025, а Лиам Делап оформил дубль в матче с «Миланом». Даже потенциальная звезда Эстевао Виллиан успел отличиться. И это ещё не вошёл во вкус Коул Палмер!

Последние три лондонских дерби «Челси» выигрывал у «Вест Хэма» (5:0, 3:0 и 2:1). Для «молотобойцев» с тех пор ничего не поменялось. Предлагаем поставить на то, что гости одержат победу через тотал больше 2.5 мяча. Если скромный в атаке «Сандерленд» умудрился забить три гола команде Грэма Поттера, то что сотворят с ней агрессивные победители клубного чемпионата мира?

Ставка: «Челси» победит «Вест Хэм» + тотал больше 2.5 мяча за 2.30.