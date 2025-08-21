«ПСЖ» — «Анже». Кварацхелия и Забарный настроены оптимистично

Легко не будет, но шансы на победу высокие.

22 августа 2025 года в матче 2-го тура французской Лиги 1 сыграют «ПСЖ» и «Анже». Встреча состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — в 21:45 мск. В каком настроении подходят парижане к защите чемпионства? Будем разбираться.

Коэффициенты букмекеров на матч «ПСЖ» — «Анже» 22 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение парижскому клубу. Поставить на победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.09, а шансы «Анже» оценили в 22.00. Ничья идёт с коэффициентом 10.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.28, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.25. Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу клуба из Парижа 7.00.

Прогноз на матч 2-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Анже» (22.08.2025)

«ПСЖ» пока кажется тяжёлым, но благодаря индивидуальному мастерству футболистов и чемпионскому характеру добывает нужные результаты. Открыл сезон победой в матче с «Тоттенхэмом» за Суперкубок УЕФА. Взял серию пенальти, а по ходу основного времени отыгрался в концовке с 0:2. Во встрече 1-го тура Лиги 1 с трудом одолел «Нант» (1:0).

Луис Энрике предоставил возможность отдохнуть некоторым ключевым футболистам, выпустив их только во втором тайме. Они действительно устали, ведь этим летом были заняты участием на КЧМ-2025, в котором добрались до финала, но уступили «Челси» (0:3). Поэтому клуб из Парижа не успел провести ни одного товарищеского матча.

В предстоящей встрече тренер «ПСЖ» может задействовать всю основу, которая будет выглядеть свежее. В частности Хвичу Кварацхелию и Усмана Дембеле, с которыми возрастёт атакующий потенциал. В прошлой встрече дебютировал украинский защитник Илья Забарный. Наверняка он вновь получит место в старте.

В качестве основного вратаря теперь всегда будет использоваться Люка Шевалье, а Матвей Сафонов продолжит ждать своего шанса. Переход Доннаруммы в другой клуб почти совершён. Задействовав всю основу, Луис Энрике вправе рассчитывать на лёгкие три очка в предстоящем матче с «Анже», ведь «ПСЖ» постоянно побеждает с 2016 года.

Команда Александра Дюжо в прошлом сезоне с трудом сохранила прописку в Лиге 1. За лето не произошло никаких глобальных изменений в составе, поэтому ждать чего-то большего сложно. Есть надежда на сыгранность, однако и она не сильно помогала. В матче 1-го тура клуб из Анже обыграл поднявшийся из Лиги 2 «Париж» (1:0). Повезло забить быстрый гол, но соперник смотрелся предпочтительнее по игре.

Хотя предсезонная подготовка прошла хорошо. В шести товарищеских встречах были добыты четыре победы — в частности над «Каном» (1:0), «Нантом» (1:0) и «Лорьяном» (1:0). Низкая результативность, зато неплохая оборона. В том числе за счёт слаженных действий в защите удалось обыграть новичка Лиги 1 в матче 1-го тура.

Прогнозируем победу «ПСЖ» через тотал меньше 3.5 мяча за 2.50. Тяжеловато пока даются подопечным Луиса Энрике матчи с хорошо обороняющимися соперниками, даже если они аутсайдеры. Атака в лице Кварацхелии, Баркола и Дембеле должна забивать свои три мяча, но больше вряд ли получится.

Ставка: «ПСЖ» победит «Анже» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.50.