Экспресс на футбол с коэффициентом 66.5: АПЛ, РПЛ и другие турниры

Сегодня, 22 августа, стартует новый сезон в чемпионате Германии, но не забываем и об АПЛ, РПЛ и Лиге 1. Авторы «Чемпионата» выбрали матчи и подготовили большой экспресс с высоким коэффициентом.

Прогноз на матч «Вест Хэм» — «Челси»

Сезон только начался, а «Вест Хэм» уже вызывает беспокойство. В матче 1-го тура с вернувшимся в АПЛ «Сандерлендом» команда с треском провалилась, проиграв со счётом 0:3. Моменты были, но забить не получилось. На воротах вместо привычного Альфонса Ареола сыграл Мадс Хермансен, купленный у «Лестера». Он стал одним из худших игроков встречи, сделав всего два сейва.

«Челси», в свою очередь, тоже неудачно стартовал в АПЛ. Но ничью с «Кристал Пэлас» (0:0), который выиграл Суперкубок Англии, можно простить. Сам «Челси» в прошлом сезоне стал победителем Лиги конференций и клубного чемпионата мира в США, участие в котором лишило футболистов полноценного отпуска. Но они не выглядят выжатыми. Наоборот — кажутся мотивированными. Энцо Мареска может гордиться проделанной работой.

Последние три лондонских дерби «Челси» выигрывал у «Вест Хэма» (5:0, 3:0 и 2:1). Для «молотобойцев» с тех пор ничего не поменялось. Предлагаем поставить на то, что гости одержат победу, через тотал больше 2.5 мяча. Если скромный в атаке «Сандерленд» умудрился забить три гола команде Грэма Поттера, то что сотворят с ней агрессивные победители клубного чемпионата мира?

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Анже»

«ПСЖ» пока кажется тяжёлым, но благодаря индивидуальному мастерству футболистов и чемпионскому характеру добывает нужные результаты. Открыл сезон победой в матче с «Тоттенхэмом» за Суперкубок УЕФА. Выиграл серию пенальти, а по ходу основного времени отыгрался в концовке с 0:2. Во встрече 1-го тура Лиги 1 с трудом обыграл «Нант» (1:0).

В предстоящей встрече тренер «ПСЖ» может задействовать всю основу, которая будет выглядеть свежее. В частности Хвичу Кварацхелию и Усмана Дембеле, с которыми возрастёт атакующий потенциал. В качестве основного вратаря теперь всегда будет использоваться Люка Шевалье, а Матвей Сафонов продолжит ждать свой шанс.

Прогнозируем победу «ПСЖ» через тотал меньше 3.5 мяча за 2.50. Тяжеловато пока даются подопечным Луиса Энрике матчи с хорошо обороняющимися соперниками, даже если они аутсайдеры. «Анже» — аутсайдер, проигрывает парижанам с 2016 года. Атака в лице Кварацхелии, Баркола и Дембеле должна забить свои три мяча, но больше вряд ли получится.

Прогноз на матч «Оренбург» — «Ахмат»

«Оренбург» только поймал волну: волевая победа 2:1 в матче с «Акроном» стала первой в сезоне РПЛ и сняла напряжение после тяжёлого старта. У Слишковича вырисовывается рабочая модель 3-5-2: агрессивные фланги, быстрые переводы и ставка на завершающие действия от Эмирджана Гюрлюка. В Самаре он и решил исход встречи на 85-й минуте.

«Ахмат», в свою очередь, пользуется эффектом нового тренера. Станислав Черчесов стартовал с победы со счётом 1:0 в матче с «Зенитом», а на днях обыграл дома «Крылья Советов» (3:1). Видны ужесточение дисциплины без мяча, плотный средний блок и расчёт на стандарты и переходы. Впереди — Мохамед Конате и Максим Самородов, из полуфлангов — Эгаш Касинтура, который очень хорош.

Прогноз следующий: нас ждёт осторожный матч с упором на структурированный футбол и стандарты. «Ахмат» стал надёжнее при Черчесове, «Оренбург» обретает свой ритм, заново привыкая к РПЛ. Базовый сценарий — ничья с обменом голами (1:1). Рабочий вариант — обе забьют. Такое было в прошлой очной встрече на этом же поле, и с тех пор мало что изменилось. Разве что грозненцы захотят отомстить.

Прогноз на матч «Бавария» — «РБ Лейпциг»

«Бавария» находится в отличном настроении перед стартом Бундеслиги. В прошлом сезоне Гарри Кейн наконец-то снял проклятье и вместе с командой стал чемпионом Германии, а недавно удалось взять Суперкубок страны, победив «Штутгарт» (2:1). Счёт открыл англичанин, а второй гол забил новичок Луис Диас, который пришёл из «Ливерпуля». Вот такое начало нового сезона с праздничным настроением.

«РБ Лейпциг» неудачно провёл прошлый сезон и даже остался без еврокубков. Для руководства это было сигналом к большим переменам. Реакция последовала незамедлительно. Новым тренером стал Оле Вернер. Именно он вывел «Вердер» в Бундеслигу и за три сезона помог клубу в ней закрепиться. Почти всех ключевых игроков пока удаётся сохранить, кроме Беньямина Шешко.

В последних четырёх очных матчах «Бавария» не проигрывала «РБ Лейпциг». Все встречи были результативными. Предлагаем поставить на то, что команды обменяются голами, через тотал больше 2.5 мяча. Этот вариант играл во всех четырёх встречах. Два атакующих клуба, которые нередко забывают о защите. К тому же это первый матч сезона, почему бы не порадовать болельщиков?

Экспресс на футбол 22 августа 2025 года

Ставка 1: «Челси» победит «Вест Хэм» + тотал больше 2.5 мяча за 2.30.

«Челси» победит «Вест Хэм» + тотал больше 2.5 мяча за 2.30. Ставка 2: «ПСЖ» победит «Анже» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.50.

«ПСЖ» победит «Анже» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.50. Ставка 3: ничья со счётом 1:1 в матче «Оренбург» — «Ахмат» за 6.00.

ничья со счётом 1:1 в матче «Оренбург» — «Ахмат» за 6.00. Ставка 4: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча в матче «Бавария» — «РБ Лейпциг» за 1.93.

Общий коэффициент: 2.30 х 2.50 х 6.00 х 1.93 = 66.5.