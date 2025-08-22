«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Томас Франк готов к экзамену от Гвардиолы

23 августа 2025 года в матче 2-го тура АПЛ сыграют «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Встреча состоится на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало — в 14:30 мск. Томаса Франка ждёт самая серьёзная проверка. Сможет ли он перехитрить Хосепа Гвардиолу?

Коэффициенты букмекеров на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» 23 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 1.45, а шансы «Тоттенхэма» оценили в 6.20. Ничья идёт с коэффициентом 5.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу клуба из Манчестера за 9.00.

Прогноз на матч 2-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» (23.08.2025)

«Манчестер Сити» в прошлом сезоне не выиграл ни одного трофея. Даже на КЧМ-2025 выступил неудачно, проиграв «Аль-Хилялю» в 1/8 финала, что стало полной неожиданностью. Перед началом чемпионата Англии команда приняла участие лишь в одной товарищеской встрече, обыграв скромный «Палермо» (3:0). Хорошая разминка.

В матче 1-го тура АПЛ подопечные Хосепа Гвардиолы разгромили «Вулверхэмптон» (4:0). Холанд оформил дубль, но не только он проявил себя. Отличное впечатление оставили новички — Тейани Рейндерс забил гол и сделал результативную передачу, а поставил точку в матче Райан Шерки, который вышел на замену. В воротах дебютировал купленный у «Бёрнли» Джеймс Траффорд.

Возможно, скоро вратарская позиция станет ещё крепче, если слухи о переходе Доннаруммы из «ПСЖ» подтвердятся. А пока будет приятно понаблюдать за посвежевшим «Манчестер Сити», в котором с ходу проявили себя новички. Кажется, отсутствие Йошко Гвардиола и Матео Ковачича никак не повлияет на результаты команды.

«Тоттенхэм» тоже удачно начал сезон — с победы над «Бёрнли» (3:0). Сразу же заявил о себе Мохаммед Кудус, который этим летом перешёл из «Вест Хэма». Он сделал две результативные передачи. В концовке встречи на поле вышел другой новичок — Жоау Палинья, арендованный у «Баварии». Пока уход Сон Хын Мина не ощущается.

Удивили всех лондонцы во встрече за Суперкубок УЕФА с «ПСЖ». На перерыв команда уходила побеждая 2:0, но в концовке пропустила дважды и уступила в серии пенальти. А ведь были реальные шансы на титул. Да и предсезонная подготовка прошла отлично. Единственное поражение случилось в игре с «Баварией» (0:4), а особого внимания заслуживает победа в матче с «Арсеналом» (1:0).

Также напомним, что «Тоттенхэмом» в этом сезоне руководит новый тренер — Томас Франк. С его появлением сразу стали заметны изменения, особенно это касается эффективности атак. Парижане уже ощутили это на себе. Теперь очередь «Манчестер Сити», лондонцы побеждали «горожан» в двух из трёх предыдущих очных встреч.

Однако поставить предлагаем на обмен голами через тотал меньше 4.5 мяча. Обе команды показали результативный футбол в первых матчах, но также продемонстрировали и надёжность в обороне. В таких равных условиях не стоит ожидать пиршества голов. Все будут сосредоточены на защите, но, учитывая уровень футболистов атаки, по одному голу забить друг другу смогут.

Ставка: обе забьют + тотал меньше 4.5 мяча за 2.50.