«Зенит» — «Динамо» Махачкала: первая победа за месяц в РПЛ

23 августа на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге «Зенит» примет «Динамо» из Махачкалы. Матч 6-го тура РПЛ начнётся в 16:15 мск. Игра пройдёт на домашнем поле петербуржцев, что при плотном календаре важно. Судя по старту текущего сезона, это встреча соседей в середине таблицы чемпионата России, но по составу и глубине преимущество, разумеется, у «Зенита».

Коэффициенты на матч «Зенит» — «Динамо» Махачкала 23 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.26, что приблизительно составляет 79% вероятности. Поставить на успех махачкалинского «Динамо» можно за 11.00, а на ничейный исход — за 5.40. Такой расклад подчёркивает статус петербуржцев как очевидного фаворита.

Вместе с тем аналитики ожидают, что матч будет умеренно результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.50. По мнению экспертов, самый вероятный счёт после 90 минут — 2:0 в пользу петербургского клуба.

Прогноз на матч 6-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо» Махачкала (23.08.2025)

Контекст формы для команды Сергея Семака не очень: серия из четырёх матчей без побед в Российской Премьер-Лиге. В последнем туре случились 2:2 с «Спартаком». При этом в Кубке России 12 августа «Зенит» уверенно обыграл «Рубин» (3:0), что частично сняло напряжение. То есть «качели». В РПЛ не хватает того, чтобы доводить матчи до побед, зато в кубковых играх — порядок.

Кадровая деталь у хозяев — дисквалификация Дугласа Сантоса после красной в матче со «Спартаком». Это бьёт по ротации и фланговому балансу. Левый край закрывает новичок Роман Вега, подписанный в июле. Справа — Мантуан, в центре обороны — Нино с Дркушичем. В средней линии привычны Барриос и Вендел/Жерсон, в атаке — Кассьерра и Мостовой.

«Динамо» у Хасанби Биджиева — это про дисциплинированный средний блок, быстрые переходы и ставку на стандарты. База атак — Гамид Агаларов с его умением открываться в штрафной площади соперников. Плюс поддержка из полуфлангов от Сердерова и Хоссейннежада.

По составу, однако, есть вопросы. Долго вне игры Сандрачук и Дапо (кресты), капитан Алибеков пропускал предыдущий матч из-за мышечной травмы — его участие под вопросом. Кагермазов только возвращается после повреждения. Кроме того, у махачкалинской команды есть игровые трудности с выездами. Всего один гол и одно очко за три матча в гостях на старте РПЛ.

Очные встречи при этом в пользу «Зенита»: победы 2:1 и 1:0 в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги плюс контрольный матч летом — 2:0. Сценарий типовой: много мяча будет у петербуржцев, махачкалинцы же станут терпеть и играть низко в ожидании окна под быструю атаку. Ключ — первые 25-30 минут. Если хозяева забивают раньше, гостям будет куда сложнее держать структуру.

Риски, впрочем, имеются у обеих сторон. У «Зенита» — бреши за крайними защитниками при высоких позиционных атаках. У «Динамо» — качество выхода из-под прессинга и индивидуальные ошибки в своей трети. Суммарно дома и по подбору «Зенит» должен накапливать моменты и дожимать во второй половине. Итоговый прогноз: победа хозяев при двух-трёх мячах.

Ставка: «Зенит» обыграет «Динамо» + тотал меньше 3.5 мяча за 1.88.