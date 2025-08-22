«Рома» — «Болонья». Довбик поздравит Гасперини с официальным дебютом

23 августа 2025 года в матче 1-го тура Серии А сыграют «Рома» и «Болонья». Встреча состоится на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало — в 21:45 мск. Джан Пьеро Гасперини настроен оптимистично.

Коэффициенты букмекеров на матч «Рома» — «Болонья» 23 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение римскому клубу. Поставить на победу «Ромы» можно с коэффициентом 2.15, а шансы «Болоньи» оценили в 3.70. Ничья идёт с коэффициентом 3.30.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Наиболее вероятный счёт — 0:0 за 6.50.

Прогноз на матч 1-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Болонья» (23.08.2025)

Джан Пьеро Гасперини стал главным тренером «Ромы» этим летом. После ухода Жозе Моуринью это уже четвёртое назначение с января 2024 года. Может быть, хотя бы оно будет успешным. Итальянский специалист выигрывал вместе с «Аталантой» Лигу Европы. Этот опыт ему потребуется очень скоро.

В межсезонье клуб из Рима показал вполне неплохой футбол. В шести товарищеских встречах одержал четыре победы, в том числе обыграл «Ланс» (2:0) и «Эвертон» (1:0), но уступил «Астон Вилле» (0:4). Все остальные результаты можно оставить без внимания, так как соперники были слабее.

Матиас Соуле забил три мяча, неплохо заявил о себе купленный у «Брайтона» Эван Фергюсон (два гола), не остался без результативных действий и Артём Довбик (1+1). Пока не все трансферные цели достигнуты, и есть позиции, требующие усиления. Отсюда нестабильные результаты. Самым громким событием для «Ромы» может стать переход Джейдона Санчо, однако этот вопрос ещё не решён.

«Болонья» научилась жить без Тьяго Мотты и под руководством Винченцо Итальяно в прошлом сезоне показала приличный результат. В Серии А не получилось выбиться в еврокубки, зато победа в Кубке Италии (впервые с 1974 года) подарила возможность сыграть в Лиге Европы. Этот титул стал первым для команды в XXI веке.

Такой триумф должен придать уверенности, но итальянский специалист не маг и не волшебник. В межсезонье руководство приняло решение отпустить двух ключевых футболистов — вингера Дана Ндоя и центрального защитника Сэма Бёкему. Причина в хорошей выручке, но входящие трансферы не внушают оптимизма. Вряд ли Мартину Витику удастся залатать образовавшуюся дыру в обороне.

Проблемы начались уже в товарищеских матчах. «Болонья» выиграла у «Штутгарта» (1:0), а уступила «Вис Пезаро» (2:3) из Серии С и греческому ОФИ (2:4). Где та надёжная защита, благодаря которой удалось выиграть Кубок Италии? Итальяно должен найти ответ, но ему выкручивают руки, не производя достойных трансферов.

«Рома» не может выиграть у «Болоньи» последние четыре встречи. Две и вовсе закончились поражениями. Видимо, пришло время для реванша. Поставить на победу римского клуба можно с коэффициентом 2.15. Подопечные Гасперини в хорошей форме, удачно провели предсезонку и настроены на лучший результат. А вот Винченцо Итальяно придётся попотеть, чтобы вернуть команде былую форму.

Ставка: «Рома» победит «Болонью» за 2.15.