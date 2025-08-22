«Леванте» — «Барселона». Ламин Ямаль продолжит куражиться

Пока на пути только аутсайдеры, с которыми не возникает проблем.

23 августа 2025 года в матче 2-го тура испанской Примеры сыграют «Леванте» и «Барселона». Встреча состоится на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии. Начало — в 22:30 мск. Календарь позволяет действующему чемпиону чувствовать себя расслабленно.

Коэффициенты букмекеров на матч «Леванте» — «Барселона» 23 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение каталонскому клубу. Поставить на победу «Барселоны» можно с коэффициентом 1.25, а шансы «Леванте» оценили в 10.00. Ничья идёт с коэффициентом 6.30.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу каталонского клуба за 8.00.

Прогноз на матч 2-го тура чемпионата Испании «Леванте» — «Барселона» (23.08.2025)

И всё-таки спустя три проведённых в Сегунде сезона «Леванте» вернулся в Примеру. Причём сделал это напрямую с первого места. В первую очередь это заслуга тренера Хулиана Келеро, который проделал огромный объём работы при имеющихся ресурсах. Правда, рассчитывать на усиление ему не стоит. Придётся полагаться только на сыгранность своих подопечных.

Клуб из Валенсии успешно провёл предсезонную подготовку, одержав три победы и дважды сыграв вничью в шести товарищеских встречах. Уровень соперников оставляет желать лучшего и вряд ли помог познакомиться с Примерой поближе. Разве что внимание стоит уделить выигранной встрече у «Осера» (2:0) из Лиги 1. Оба гола были забиты после 83-й минуты, но в обороне команда действовала надёжно.

Начался сезон для «Леванте» с поражения от «Алавеса» (1:2). Не получалось контролировать мяч и не хватило характера, чтобы удержать ничью. Победный гол соперник забил в добавленное время. Также могло сказаться отсутствие ключевых футболистов. Далеко не на каждого может рассчитывать Хулиан Келеро, виноваты травмы.

Если «Барселоне» позволять так же долго контролировать мяч, то ни к чему хорошему это не приведёт. Действующий чемпион Испании настроен на новые трофеи. Пока летом другие гранды участвовали в КЧМ-2025, Ханс-Дитер Флик и его подопечные успели немного отдохнуть и провели полноценную подготовку к новому сезону.

Путешествие по Азии ознаменовалось тремя победами подряд — во встречах с «Кобе» (3:1), «Сеулом» (7:3) и «Тэгу» (5:0). В заключительном товарищеском матче разгромили «Комо» (5:0). Сумасшедшая результативность. «Мальорка» уже испытала её на себе. Каталонский клуб выиграл в 1-м туре Примеры со счётом 3:0.

Ламин Ямаль забил гол и сделал результативную передачу. Он в невероятной форме, в контрольных встречах оформил два дубля. Забил «Мальорке» и Ферран Торрес, который выполняет роль основного нападающего, пока Роберт Левандовски восстанавливается после травмы. Не растерял своего мастерства и Рафинья, а новый вратарь Жоан Гарсия оформил первый «сухарь».

Предлагаем поставить на то, что «Барселона» победит «Леванте» и не пропустит. Экс-голкипер «Эспаньола» мотивирован занять постоянное место в стартовом составе. А ещё на поле должен вернуться Левандовски, пусть и не с первых минут. Высокие скорости, мастерство звёздного состава и надёжные действия в обороне. Вернувшейся в элиту команде из Валенсии, которая не усилилась, нечем ответить.

Ставка: «Барселона» выиграет у «Леванте» и не пропустит за 2.17.