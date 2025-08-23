«Спартак» и «Зенит» после ничьей в Москве: экспресс на РПЛ

Сегодня, 23 августа, пройдут некоторые матчи 6-го тура чемпионата России. Выбрали для вас самые интересные и составили экспресс. Ситуация в турнирной таблице вынуждает «Спартак» и «Зенит» включаться, но получится ли?

Прогноз на матч «Рубин» — «Спартак»

Команда Рашида Рахимова набрала ход в Российской Премьер-Лиге. Сухая победа в матче с «Ростовом» (1:0) после тяжёлой кубковой неудачи с «Зенитом» (0:3). Впереди напрягает соперников Мирлинд Даку, по флангу активно подключается Дмитрий Кабутов — от его удара как раз и пали ростовчане. В Кубке России у Даку был и спорный эпизод с незасчитанным голом.

«Спартак» же Деяна Станковича штормит, но создаёт команда много. С «Зенитом» красно-белые вели 2:1 (забили Маркиньос и Жедсон Фернандеш), однако в большинстве победу не удержали. К тому же у Эсекьеля Барко случился злополучный пенальти при равном счёте на 88-й минуте. Эмоций много — и это влияет на контроль концовок.

Тренерский фон тоже заметен. Рахимов публично отмечал уверенность команды перед «Спартаком», тогда как на Станковича продолжает оказываться давление. На старте сезона «Рубин» дисциплинированнее без мяча. В качестве ставки можно рассмотреть даже 1Х через тотал больше 1.5 мяча. Последняя встреча в Казани завершилась в пользу хозяев со счётом 2:1.

Прогноз на матч «Зенит» — «Динамо» Махачкала

Контекст формы для команды Сергея Семака не очень: серия из четырёх матчей без побед в Российской Премьер-Лиге. В последнем туре случились 2:2 с «Спартаком». При этом в Кубке России 12 августа «Зенит» уверенно обыграл «Рубин» (3:0), что частично сняло напряжение. То есть «качели». В РПЛ не хватает доведения встреч до побед, зато в кубковых играх — порядок.

«Динамо» Махачкала у Хасанби Биджиева — это про дисциплинированный средний блок, быстрые переходы и ставка на стандарты. База атак — Гамид Агаларов с его умением открываться в штрафной площади соперников. Плюс поддержка из полуфлангов Сердерова и Хоссейннежада. Однако у махачкалинской команды есть игровые трудности с выездами. Всего один гол и одно очко за три матча в гостях на старте РПЛ.

Очные встречи при этом в пользу «Зенита»: победы 2:1 и 1:0 в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги, плюс контрольный матч летом — 2:0. Суммарно по качеству игры дома и по подбору футболистов «Зенит» должен накапливать свои моменты и дожимать соперника во второй половине. Итоговый прогноз: победа хозяев при двух-трёх мячах.

Экспресс на матчи РПЛ 23 августа 2025 года

Ставка 1: «Рубин» не проиграет «Спартаку» + тотал больше 1.5 мяча за 2.26.

«Рубин» не проиграет «Спартаку» + тотал больше 1.5 мяча за 2.26. Ставка 2: «Зенит» обыграет «Динамо» + тотал меньше 3.5 мяча за 1.88.

Общий коэффициент: 2.26 х 1.88 = 4.24.