«Сити» против победителя Лиги Европы, «Барселона» — куражится: экспресс на футбол

Новый футбольный сезон в Европе набирает обороты. Сегодня, 23 августа, пройдут матчи во многих топовых футбольных первенствах. Выбрали для вас самые интересные и сделали экспресс.

Прогноз на матч «Леванте» — «Барселона»

Начался сезон для вернувшегося из Сегунды «Леванте» с поражения от «Алавеса» (1:2). Не получалось контролировать мяч и не хватило характера, чтобы удержать ничью. Победный гол соперник забил лишь в добавленное время. Также могло сказаться отсутствие ключевых футболистов. Далеко не на каждого может рассчитывать Хулиан Калеро. Виноваты травмы, а усиления не будет.

Если «Барселоне» позволять так же долго контролировать мяч, то ни к чему хорошему это не приведёт. Действующий чемпион Испании настроен на новые трофеи. Пока летом другие гранды участвовали в КЧМ-2025, Ханс-Дитер Флик и его подопечные успели немного отдохнуть и провели полноценную подготовку к новому сезону. А во встрече 1-го тура Примеры каталонский клуб выиграл со счётом 3:0.

Предлагаем поставить на то, что «Барселона» победит «Леванте» и не пропустит. Новый голкипер мотивирован занять постоянное место в стартовом составе. А ещё на поле должен вернуться Левандовски, пусть и не с первых минут. Высокие скорости, мастерство звёздного состава и надёжные действия в обороне. Вернувшемуся клубу из Валенсии, который не усилился, нечем ответить.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»

«Манчестер Сити» в прошлом сезоне не взял ни одного трофея. Даже на КЧМ-2025 выступил неудачно, уступив «Аль-Хилялю» в 1/8 финала, что стало полной неожиданностью. Перед началом чемпионата Англии команда приняла участие лишь в одной товарищеской встрече, одолев скромный «Палермо» (3:0). В матче 1-го тура АПЛ подопечные Хосепа Гвардиолы разгромили «Вулверхэмптон» (4:0). Холанд оформил дубль, однако не только он проявил себя. Отличное впечатление оставили новички

«Тоттенхэм» тоже удачно начал сезон — с победы над «Бёрнли» (3:0). Сразу же заявил о себе Мохаммед Кудус, который этим летом перешёл из «Вест Хэма». Он сделал две результативные передачи. В концовке встречи на поле вышел другой новичок — Жоау Пальинья, арендованный у «Баварии». Пока уход Сон Хын Мина не ощущается. Удивили всех лондонцы во встрече за Суперкубок УЕФА с «ПСЖ». На перерыв команда уходила, побеждая 2:0, но в концовке пропустила дважды и уступила в серии пенальти. А ведь были реальные шансы на титул.

Лондонцы побеждали «горожан» в двух из трёх предыдущих очных встреч. Однако поставить предлагаем на обмен голами через тотал меньше 4.5 мяча. Обе команды показали результативный футбол в первых матчах, но также продемонстрировали и надёжность в обороне. В таких равных условиях не стоит ожидать пиршества голов. Все будут сосредоточены на защите, но, учитывая уровень футболистов атаки, по одному голу забить друг другу смогут.

Прогноз на матч «Рома» — «Болонья»

Джан Пьеро Гасперини стал главным тренером «Ромы» этим летом. После ухода Жозе Моуринью это уже четвёртое назначение с января 2024 года. Может быть, хотя бы оно будет успешным. Итальянский специалист выигрывал вместе с «Аталантой» Лигу Европы. Этот опыт ему потребуется очень скоро. При этом в межсезонье клуб из Рима показал вполне неплохой футбол.

«Болонья» научилась жить без Тьяго Мотты и под руководством Винченцо Итальяно в прошлом сезоне показала приличный результат. В Серии А не получилось выбиться в еврокубки, но зато победа в Кубке Италии подарила возможность сыграть в Лиге Европы. Такой триумф должен придать уверенности, однако итальянский специалист не маг и не волшебник. В межсезонье руководство приняло решение отпустить двух ключевых футболистов.

«Рома» не может выиграть у «Болоньи» последние четыре встречи. Две закончились вовсе поражениями. Видимо, пришло время для реванша. Поставить на победу римского клуба можно с коэффициентом 2.15. Подопечные Гасперини в хорошей форме, провели удачно предсезонку и настроены на лучший результат. А вот Винченцо Итальяно придётся попотеть, чтобы вернуть команде былую форму.

Экспресс на футбол 23 августа 2025 года

Ставка 1: «Барселона» выиграет у «Леванте» и не пропустит за 2.17.

«Барселона» выиграет у «Леванте» и не пропустит за 2.17. Ставка 2: обе забьют + тотал меньше 4.5 мяча в матче «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» за 2.50.

обе забьют + тотал меньше 4.5 мяча в матче «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» за 2.50. Ставка 3: «Рома» победит «Болонью» за 2.15.

Общий коэффициент: 2.17 х 2.50 х 2.15 = 11.6.