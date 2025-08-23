«Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед». Аморим сохранит лицо, но ворота задрожат

24 августа 2025 года в матче 2-го тура английской Премьер-лиги сыграют «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Начало — в 18:30 мск. Ещё один лондонский клуб на пути манкунианцев в новом сезоне. В этот раз будет лучше.

Коэффициенты букмекеров на матч «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед» 24 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение манкунианцам. Поставить на победу «Манчестер Юнайтед» можно с коэффициентом 2.15, а шансы «Фулхэма» оценили в 3.30. Ничья идёт с коэффициентом 3.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.50.

Прогноз на матч 2-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед» (24.08.2025)

«Фулхэм» можно считать примером стабильности, только хорошим или плохим — решать уже каждому самостоятельно. После возвращения в АПЛ в 2022 году он закрепился середняком и не поднимался выше 10-го места. Ждать в этом сезоне, что всё будет как-то по-другому, точно не стоит. Прежний Марку Силва у руля команды, никаких продаж и никаких покупок.

Календарь подкинул непростые испытания на старте нового сезона. В матче 1-го тура АПЛ с «Брайтоном» «Фулхэм» чудом спас ничью 1:1, забив ответный гол на исходе добавленного времени. Зато товарищеские встречи он провёл шикарно, добыв три победы. Выиграл у «Ноттингем Форест» (3:1), «Аль-Иттихада» (4:2) и «Айнтрахта» (1:0). Преимущество было в сыгранности.

В целом у клуба из Лондона неплохой состав. Ворота надёжно защищает знаменитый Бернд Лено, лучший бомбардир команды Рауль Хименес получил крайне низкую оценку во встрече с «Брайтоном», однако голевое чутьё к нему вернётся. А Алекс Ивоби и Саша Лукич успевают отрабатывать в атаке и защите. Все они известные мастера, но уже возрастные.

«Манчестер Юнайтед» снова попытается вернуть былое величие. Прошлый сезон получился провальным — место в нижней части таблицы. Рубен Аморим проделал огромный объём работы в межсезонье. Его подопечные не проиграли ни одного из семи товарищеских матчей. Были победы во встречах Летней серии Премьер-лиги с «Вест Хэмом» (2:1) и «Борнмутом» (4:1), а также ничья с «Эвертоном» (2:2).

Заметно, как манкунианцы стали активнее и смелее действовать в нападении. Высокий прессинг и хорошее владение мячом были продемонстрированы в матче с «Арсеналом» (0:1). Несмотря на поражение, Рубен Аморим остался доволен своими подопечными. Он считает, что команда стала намного интереснее и агрессивнее по сравнению с прошлым годом.

Так и есть, однако нужен результат. Этим летом «Манчестер Юнайтед» усилил отдельные позиции. Пришёл из «Лейпцига» словенский нападающий Беньямин Шешко, очень результативный полузащитник Брайан Мбемо перебрался из «Брентфорда», а из «Вулверхэмптона» состоялся трансфер Матеуса Куньи. Все они дебютировали в игре с «Арсеналом».

Предлагаем поставить на то, что «МЮ» не проиграет, через обмен голами. Команда Рубена Аморима посвежела и стала смелее действовать в атаке, но пока не улучшила реализацию. «Фулхэм» за счёт сыгранности и отсутствия изменений в составе может на старте сезона ещё не раз удивить, однако его потолок в предстоящем матче — ничья и забитый гол.

Ставка: «Манчестер Юнайтед» не проиграет «Фулхэму» + обе забьют за 2.10.