Синнер сломает тренд, Соболенко и Швёнтек разыграют титул? Чего ждать от US Open — 2025

24 августа стартует основная сетка последнего в этом сезоне турнира «Большого шлема» — US Open. Вчера состоялась жеребьёвка, после которой букмекеры скорректировали коэффициенты на победителей открытого чемпионата США. Изучаем их предсказания!

Мужчины: финала Синнер — Алькарас не избежать

В мужской сетке два явных фаворита — итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас. На первого предлагают коэффициент 2.30, на второго — 2.50.

Синнер выиграл US Open в прошлом году. И это уже должно настораживать, ведь с 2008 года в мужском одиночном разряде действующий чемпион не может защитить титул. Кроме того, Синнер снялся с финала Цинциннати, не забрав ни гейма у Алькараса. Позднее появилась информация, что итальянский теннисист перенёс вирус и чувствовал себя плохо.

Удастся ли решить эти проблемы к старту US Open? Скорее, да. Понятно, что идеальной формы не будет, но первые круги помогут набрать ход. Соперник по первому кругу подходящий — чех Вит Коприва всё-таки грунтовик.

Карлос Алькарас в полном порядке. Даже не в лучшей форме он выиграл «Мастерс» в Цинциннати, отдав лишь сет Андрею Рублёву. В первом круге у него Райлли Опелка — американский гигант с мощной подачей. Однако на приёме испанец хорош, так что проблем не возникнет. Лишь бы здоровье не подвело, до финала Алькарас должен доходить.

Кто может вмешаться в эту дуэль? На Новака Джоковича дают коэффициент 12.00. Легендарный серб пропустил всю американскую серию, чтобы подойти к открытому чемпионату США свежим. Но не скажется ли отсутствие игровой практики? Сетка у Новака непростая — в первом же круге молодой талант Лёнер Тьен.

На Александра Зверева или Джека Дрейпера можно поставить за 15.00. У немца не самые сильные соперники по первым кругам, однако дальше будет очень сложная сетка. Британец же в четвертьфинале может столкнуться с Синнером. И здесь Джеку может не хватить опыта больших матчей. Хотя в прошлом году он добрался до четвёрки сильнейших.

А что же россияне? На Даниила Медведева можно поставить за 18.00. Даже несмотря на кошмарный сезон. Но всё-таки для него Нью-Йорк — особенное место, он выиграл здесь свой единственный «Шлем». А в первом круге Медведева ждёт Бенжамен Бонзи, которому он уступил на старте Уимблдона. Реваншистские настроения обязательно будут!

Андрей Рублёв и Карен Хачанов выглядят сейчас лучше. На чемпионство первого можно сделать ставку за 70.00, на второго — за 100.00. Рублёву на US Open будет помогать Марат Сафин, в Цинциннати Андрей выглядел хорошо и, в принципе, мог и победить Карлоса Алькараса. Хачанов же дошёл до финала «тысячника» в Торонто, а на днях стал первой ракеткой России. Да и сетка у него неплохая. Так что можно ждать как минимум четвертьфинал!

Женщины: выстрелит ли Андреева?

У женщин в фаворитах также действующая чемпионка — Арина Соболенко. На теннисистку из Беларуси предлагают коэффициент 3.50. Но вообще аналитики выделяют четырёх претенденток. Помимо Соболенко, это Ига Швёнтек из Польши (4.00), американка Коко Гауфф (6.00) и россиянка Мирра Андреева (8.00). Интересно, что, кроме нашей теннисистки, все фавориты уже побеждали в Нью-Йорке.

Главное опасение относительно Мирры — её травма, из-за которой она пропустила «тысячник» в Цинциннати. В миксте повреждение в глаза не бросалось, однако на протяжении двух недель это может сказаться. Сетка не самая простая, на старте Андреева сыграет с американкой Алисией Паркс.

Из других россиянок лучшие шансы эксперты дают Диане Шнайдер и Людмиле Самсоновой. На любую из них можно поставить за 60.00. У Дианы откровенно плохой сезон, но, может быть, поможет работа с новым тренером Сашей Бажиным. Людмила же выглядит хорошо, уверенно держится в топ-20, однако пока не заходила на US Open дальше четвёртого круга.