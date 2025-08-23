ЦСКА — «Акрон»: Челестини отомстит за Кубок России

Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Акрон» пройдёт в воскресенье, 24 августа, на «ВЭБ Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. Домашнее поле и настрой после удачных туров — на стороне армейцев. Они попробуют взять реванш за поражение в Кубке России.

Коэффициенты на матч РПЛ ЦСКА — «Акрон» 24 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 1.45, что приблизительно равно 69% вероятности. Поставить на успех «Акрона» можно за 7.80, а ничейный исход идёт за 4.60.

Вместе с тем аналитики предполагают, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.35, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83. По мнению экспертов, самый вероятный счёт после 90 минут игры — 2:0 или 2:1 в пользу ЦСКА.

Прогноз на матч 6-го тура чемпионата России ЦСКА — «Акрон» (24.08.2025)

ЦСКА подъехал к 6-му туру на хорошем ходу. 9 августа размолол «Рубин» (5:1), 17-го разобрался в дерби с «Динамо» (3:1) Валерия Карпина. Команда Челестини стала быстрее переходить в атаку, хорошо прессингует и наказывает за ошибки — это видно по скорым 3:0 уже к 42-й минуте на «ВТБ Арене» в прошлом туре. В таблице тоже всё хорошо, на старте армейцы вверху.

«Акрон» можно смело называть крепким середняком, который умеет навязать игру фаворитам. В этом сезоне уже цеплял очки у «Спартака» (1:1) и «Динамо» Махачкала (1:1). Однако осечки случаются. В прошлом туре РПЛ неожиданно на своём поле уступил «Оренбургу» (1:2). В таблице после пяти туров находится посередине, набрав шесть очков. С такими показателями можно избежать борьбы за выживание.

Очные встречи в Российской Премьер-Лиге — за ЦСКА. 4:0 победили армейцы дома в августе прошлого года и 2:1 — в марте этого года в Самаре. Но совсем недавно в Кубке России, 12 августа, «Акрон» выдержал 1:1 в основное время и обыграл армейцев в серии пенальти со счётом 5:4. Это добавляет москвичам мотивации на реванш, а гостям — уверенности, что их план снова может работать.

Ждём следующий сценарий. ЦСКА на своём поле выступит первым номером, «Акрон» будет надеяться на дисциплину и стандарты. У Челестини акцент на давление и скорость по флангам, у тольяттинцев — компактность, прострелы со стандартами и опора на Дзюбу как на «столба». Артём, кстати, в этом сезоне чемпионата России уже с 2+2 за пять туров.

Хозяева — фавориты, однако от гостей, очевидно, угроза исходить тоже будет. Поэтому прогноз простой: победа ЦСКА по игре, но не всухую. Базовый вариант по счёту — 2:1. Не исключено, что будет и 3:1 в пользу армейцев. Класс и глубина состава должны перевесить. Однако «Акрон» со своими связками момент найдёт — кубковая история это уже показала.

Если брать более-менее надёжный вариант, то это лобовая победа ЦСКА. Но коэффициент на неё достаточно низкий, чтобы рисковать. Мы предлагаем рассмотреть победу ЦСКА через голы в обе стороны. Пока что, несмотря на отличную статистику Игоря Акинфеева на старте сезона, столичная команда регулярно пропускает. Однако на домашнем стадионе едва ли отдаст очки.

Ставка: ЦСКА победит «Акрон» + обе забьют за 2.95.