«Ювентус» — «Парма». Ученику Артеты устроят боевое крещение в Серии А

24 августа 2025 года в матче 1-го тура Серии А сыграют «Ювентус» и «Парма». Встреча состоится на стадионе «Альянц» в Турине. Начало — в 21:45 мск. 30-летнего тренера гостей ждёт суровое испытание в лице Консейсау, Влаховича и других звёзд Игора Тудора.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ювентус» — «Парма» 24 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение туринскому клубу. Поставить на победу «Ювентуса» можно с коэффициентом 1.45, а шансы «Пармы» оценили в 7.60. Ничья идёт с коэффициентом 4.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.08. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.97. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу клуба из Турина за 7.00.

Прогноз на матч 1-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Парма» (24.08.2025)

«Ювентус», как хищник, будет преследовать цель выиграть Серию А. С момента последнего чемпионства в 2020 году Игор Тудор стал пятым тренером команды. Он использует свой шанс, но пока рано говорить, что его подопечные доросли до борьбы за золотые медали. Например, КЧМ-2025 получился крайне неудачным.

Клуб из Турина без труда обыграл слабые «Аль-Айн» (5:0) и «Видад» (4:1), однако уступил «Манчестер Сити» (2:5) и «Реалу» (0:1). После небольшого отдыха провёл четыре товарищеские встречи, одержал три победы. Одолел собственную молодёжную команду (2:0), дортмундскую «Боруссию» (2:1) и «Аталанту» (2:1). Прогрессирует игра в атаке.

Всё дело в сильно омолодившемся составе. Летом «Ювентус» подписал полноценный контракт с Франсишку Консейсау и оформил переход Джонатана Дэвида. Канадец уже забил гол в контрольных встречах и планирует занять место Душана Влаховича, который, возможно, покинет клуб. Также отметим развитие Кенана Йылдыза (3+1 на КЧМ-2025) и Андреа Камбьязо (дубль в ворота дортмундцев).

У «Пармы» таких звёзд и талантов нет, но наблюдать за её выступлением в новом сезоне будет очень интересно. Главная причина — тренер, которому всего 30 лет. Карлос Куэста получит первый полноценный опыт с командой, а до этого учился у Микеля Артеты в «Арсенале». Работу он начал неплохо, есть за что похвалить.

В межсезонье «Парма» приняла участие в пяти товарищеских встречах, проиграла только одну — «Хайденхайму» (1:2). Ничья с «Мальоркой» (1:1) и «Вердером» (0:0) — это неплохой результат. В матче Кубка Италии удалось победить «Пескару» (2:0). Но в то, что получится достичь реального успеха в Серии А, верится с трудом. Судите сами, руководство устроило огромную распродажу лидеров.

Джованни Леони перешёл в «Ливерпуль». Защитнику пророчат звёздный путь. Нападающий Анж-Йоан Бонни (лучший бомбардир «Пармы») перебрался в «Интер», а Симон Зом усилил «Фиорентину». Это далеко не все ушедшие игроки, однако и этого достаточно, чтобы понять, как ослабла команда. Входящие трансферы выглядят неоднозначно.

Поэтому шансов обыграть туринский клуб очень мало. Предлагаем поставить на то, что «Ювентус» победит, через тотал больше 2.5 мяча. У Игора Тудора рабочая линия атаки и большая глубина состава, что затмевает недостатки обороны. Также рассчитываем на ответный гол. Сын Маурисио Пеллегрино — Матео Пеллегрино — набрал ход в «Парме», оформив дубль в прошлом кубковом матче.

Ставка: «Ювентус» победит «Парму» + тотал больше 2.5 мяча за 2.15.