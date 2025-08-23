«Овьедо» — «Реал». Мбаппе займётся голами, а Трент укротит Рондона

24 августа 2025 года в матче 2-го тура испанской Примеры сыграют «Овьедо» и «Реал» Мадрид. Встреча состоится на стадионе «Нуэво Карлос Тартьере» в Овьедо. Начало — в 22:30 мск. Новая защита Хаби Алонсо не допускает ошибок, а Мбаппе решает задачи в атаке.

Коэффициенты букмекеров на матч «Овьедо» — «Реал» 24 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мадридскому клубу. Поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 1.30, а шансы «Овьедо» оценили в 10.00. Ничья идёт с коэффициентом 5.30.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу клуба из Мадрида за 7.00.

Прогноз на матч 2-го тура чемпионата Испании «Овьедо» — «Реал» (24.08.2025)

«Овьедо» вернулся в элиту испанского футбола спустя 24 года, но уже столкнулся с реалиями. Праздничное настроение улетучилось. В матче 1-го тура Примеры он проиграл «Вильярреалу» (0:2). Купленный этим летом полузащитник Альберто Рейна получил удаление, а легендарный экс-нападающий ЦСКА Хосе Саломон Рондон не забил с пенальти.

Единственный, кто заслуживает похвалы, это голкипер Аарон Эскандель, совершивший восемь сейвов. Он был великолепен, несмотря на все ошибки защитников. А таких было очень много. Не привыкли футболисты из Овьедо к такому уровню. Большинству из них можно простить первый промах, но не Рондону. Его взяли в аренду, чтобы появился лидер, способный повести за собой. Нужно исправляться.

Велько Паунович вряд ли доволен календарём. Хорошо бы реабилитироваться за прошлый провальный матч, однако как это сделать, когда следующая игра – с мадридским «Реалом»? Летом пришёл Хаби Алонсо и с ходу начал устанавливать свои порядки, отучая состав от привычек Карло Анчелотти. Но команда всё ещё сыроватая.

Во встрече 1-го тура Примеры «сливочные» одолели «Осасуну» (1:0). Единственный гол забил с пенальти Мбаппе. Очень скромно для команды с таким звёздным составом. Много было атак, ударов в сторону ворот, однако в створ футболисты попадали не так часто, как должны были. Отсутствовал Беллингем, хотя вряд ли без него настолько трудно вскрыть оборону середняка.

С одной стороны, у Хаби Алонсо было мало времени на знакомство с командой. С другой стороны, он дебютировал с официального турнира — КЧМ-2025. Не так уж плох был «Реал», уступив только в полуфинале «ПСЖ» (0:4). До встречи с победителем Лиги чемпионов шёл на серии из четырёх побед.

Особое внимание во время межсезонья клуб из Мадрида уделил усилению защиты. Во встрече с «Осасуной» дебютировали все новички — Трент Александер-Арнольд, Дин Хёйсен и Альваро Каррерас зацементировали оборону. Хотя соперник не особо-то напрягал их работой. Будут ещё трансферы.

Прогнозируем, что «Реал» победит «Овьедо» и не пропустит. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 2.02. Новичок Примеры пока боится таких соперников, сказывается отсутствие опыта подобных матчей у футболистов. Клуб из Мадрида ещё не так эффективен в атаке, но хорошо поработал над защитой в межсезонье. Теперь её не вскрыть без удачи.

Ставка: «Реал» победит «Овьедо» и не пропустит за 2.02.