ЦСКА мстит, а «Краснодар» ведёт себя по-чемпионски: экспресс на РПЛ

Сегодня, 24 августа, завершится программа 6-го тура чемпионата России по футболу. Выбрали для вас самые интересные вывески, сделали прогнозы и собрали экспресс.

Прогноз на матч ЦСКА — «Акрон»

ЦСКА подъехал к 6-му туру на хорошем ходу. 9 августа размолол «Рубин» (5:1), 17-го разобрался в дерби с «Динамо» (3:1) Валерия Карпина. Команда Челестини стала быстрее переходить в атаку, хорошо прессингует и наказывает за ошибки — это видно по скорым 3:0 уже к 42-й минуте на «ВТБ Арене» в прошлом туре. В таблице тоже всё хорошо, на старте армейцы вверху.

«Акрон» можно смело называть крепким середняком, который умеет навязать игру фаворитам. В этом сезоне уже цеплял очки у «Спартака» (1:1) и «Динамо» Махачкала (1:1). Однако осечки случаются. В прошлом туре РПЛ неожиданно на своём поле уступил «Оренбургу» (1:2). В таблице после пяти туров находится посередине, набрав шесть очков. С такими показателями можно избежать борьбы за выживание.

Ждём следующий сценарий. ЦСКА на своём поле выступит первым номером, «Акрон» будет надеяться на дисциплину и стандарты. У Челестини акцент на давление и скорость по флангам, у тольяттинцев — компактность, прострелы со стандартами и опора на Дзюбу как на «столба». Артём, кстати, в этом сезоне чемпионата России уже с 2+2 за пять туров. Поэтому П1 через ОЗ выглядит логично.

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Краснодар»

Форма сторон разная. Самарские «Крылья Советов» после ничьей с «Балтикой» (1:1) споткнулись в Грозном (1:3). Хороший старт сменился «ступенькой» против агрессивного среднего блока от Станислава Черчесова. В пользу хозяев, однако, говорят игровая дисциплина и умение выжимать моменты из стандартов. Это Магомед Адиев подчёркивал и ранее.

«Краснодар» же набрал ход чемпиона: минимальные рабочие победы на старте и мощный разгром 5:1 над «Сочи». Команда Мурада Мусаева уверенно контролирует ритм, а после перерыва прибавляет за счёт глубины. Это важно в выездных матчах. То есть у команды хватает скамейки, чтобы добавить мощность во втором тайме и дожать соперника.

Возможный рисунок встречи читается так. Гости возьмут мяч и постараются «растянуть» средний блок хозяев. Хозяева ответят прессингом и ставкой на стандарты. Важнейшие первые 20 минут при выходе на второй тайм тоже не будут обделены вниманием. «Краснодар» часто добавляет именно там, «Крылья Советов» же иногда проседают по плотности в центре. Ждём как минимум два гола и то, что гости не проиграют.

Экспресс на матчи РПЛ 24 августа 2025 года

Ставка 1: ЦСКА победит «Акрон» + обе забьют за 2.95.

ЦСКА победит «Акрон» + обе забьют за 2.95. Ставка 2: «Краснодар» не проиграет «Крыльям Советов» + тотал больше 1.5 мяча за 2.20.

Общий коэффициент: 2.95 х 2.20 = 6.49.