«Реал» против новичка, «Манчестер Юнайтед» — на пути исправления: экспресс на футбол

Топовый европейский футбол наконец-то вернулся, а потому можно выбирать, что смотреть. Чтобы было проще и интереснее, выбрали для вас несколько ярких матчей, сделали прогнозы и собрали экспресс.

Прогноз на матч «Овьедо» — «Реал»

«Овьедо» вернулся в элиту испанского футбола спустя 24 года, но уже столкнулся с реалиями. Праздничное настроение улетучилось. В матче 1-го тура Примеры он проиграл «Вильярреалу» (0:2). Купленный этим летом полузащитник Альберто Рейна получил удаление, а легендарный экс-нападающий ЦСКА Хосе Саломон Рондон не забил с пенальти.

«Реал» во встрече 1-го тура Примеры одолел «Осасуну» (1:0). Единственный гол забил с пенальти Мбаппе. Очень скромно для команды с таким звёздным составом. Много было атак, ударов в сторону ворот, однако в створ футболисты попадали не так часто, как должны были. Отсутствовал Беллингем, хотя вряд ли без него настолько трудно вскрыть оборону середняка.

И всё же прогнозируем, что «Реал» победит «Овьедо» и не пропустит. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 2.02. Новичок Примеры пока боится таких соперников, сказывается отсутствие опыта подобных матчей у футболистов. Клуб из Мадрида ещё не так эффективен в атаке, но хорошо поработал над защитой в межсезонье. Теперь её не вскрыть без удачи.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Парма»

«Ювентус», как хищник, будет преследовать цель выиграть Серию А. С момента последнего чемпионства в 2020 году Игор Тудор стал пятым тренером команды. Он использует свой шанс, но пока рано говорить, что его подопечные доросли до борьбы за золотые медали. Например, КЧМ-2025 получился крайне неудачным.

У «Пармы» таких звёзд и талантов, как у соперника, нет, однако наблюдать за её выступлением в новом сезоне будет очень интересно. Главная причина — тренер, которому всего 30 лет. Карлос Куэста получит первый полноценный опыт с командой, а до этого учился у Микеля Артеты в «Арсенале». Работу он начал неплохо, есть за что похвалить.

Однако входящие трансферы выглядят неоднозначно. Поэтому шансов обыграть туринский клуб очень мало. Предлагаем поставить на то, что «Ювентус» победит, через тотал больше 2.5 мяча. У Игора Тудора рабочая линия атаки и большая глубина состава, что затмевает недостатки обороны. Также рассчитываем на ответный гол. Сын Маурисио Пеллегрино — Матео Пеллегрино — набрал ход в «Парме», оформив дубль в прошлом кубковом матче.

Прогноз на матч «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед»

«Фулхэм» можно считать примером стабильности, только хорошим или плохим — решать уже каждому самостоятельно. После возвращения в АПЛ в 2022 году он закрепился середняком и не поднимался выше 10-го места. Ждать в этом сезоне, что всё будет как-то по-другому, точно не стоит. Прежний Марку Силва у руля команды, никаких продаж и никаких покупок.

«Манчестер Юнайтед» снова попытается вернуть былое величие. Прошлый сезон получился провальным — место в нижней части таблицы. Рубен Аморим проделал огромный объём работы в межсезонье. Его подопечные не проиграли ни одной из семи товарищеских встреч. Заметно, как манкунианцы стали активнее и смелее действовать в нападении. Высокий прессинг и хорошее владение мячом были продемонстрированы в матче с «Арсеналом» (0:1).

Предлагаем поставить на то, что «МЮ» не проиграет, через обмен голами. Команда Рубена Аморима посвежела и стала смелее действовать в атаке, но пока не улучшила реализацию. «Фулхэм» за счёт сыгранности и отсутствия изменений в составе может на старте сезона ещё не раз удивить, однако его потолок в предстоящей встрече — ничья и забитый гол.

Экспресс на футбол 24 августа 2025 года

Ставка 1: «Реал» победит «Овьедо» и не пропустит за 2.02.

«Реал» победит «Овьедо» и не пропустит за 2.02. Ставка 2: «Ювентус» победит «Парму» + тотал больше 2.5 мяча за 2.15.

«Ювентус» победит «Парму» + тотал больше 2.5 мяча за 2.15. Ставка 3: «Манчестер Юнайтед» не проиграет «Фулхэму» + обе забьют за 2.10.

Общий коэффициент: 2.02 х 2.15 х 2.10 = 9.12.