«Ньюкасл» — «Ливерпуль». Арне Слот включил турборежим

От такой мощной атаки, как у чемпиона Англии, спасёт разве что железный купол.

25 августа 2025 года в матче 2-го тура АПЛ сыграют «Ньюкасл Юнайтед» и «Ливерпуль». Встреча состоится на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне. Начало — в 22:00 мск. Действующий чемпион настраивается на ещё одну победу.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль» 25 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 2.00, а шансы «Ньюкасл Юнайтед» оценили в 3.30. Ничья идёт с коэффициентом 3.95.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.50. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу клуба из Ливерпуля за 9.00.

Прогноз на матч 2-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль» (25.08.2025)

«Ньюкасл Юнайтед» подошёл к новому сезону в ужасном состоянии. Скандал с лучшим бомбардиром команды Александером Исаком нарушил гармонию внутри состава и оставил отпечаток на настроении всех футболистов. Ужасно прошла предсезонка — ни одной победы в шести товарищеских встречах и всего пять забитых мячей на 12 пропущенных.

Начало нового сезона АПЛ вновь наглядно продемонстрировало, насколько острыми являются проблемы клуба в атаке без Исака. Нулевая ничья с «Астон Виллой» на выезде, может быть, и выглядит неплохо со стороны, но только если не знать, что команда из Ньюкасла играла в большинстве после 66-й минуты. Атака отрабатывала, однако по-настоящему опасных моментов практически не было.

Трансферная кампания была активной, но пока дебютировал только Энтони Эланга. Его работа должна была понравиться Эдди Хау. Джейкоб Рэмси и Малик Тшау, возможно, выйдут на поле в матче 2-го тура. Однако кто сможет заменить Исака — загадка.

«Ливерпуль» готов защищать чемпионский титул. В матче 1-го тура АПЛ с «Борнмутом» (4:2) он продемонстрировал характер, уверенную игру в атаке, но проявились недостатки в обороне. На 76-й минуте соперник сравнял счёт, однако Кьеза и Салах забили ещё два мяча. Коди Гакпо тоже забил гол и был очень активен, получив очень высокую оценку за свою игру.

С таким составом Арне Слот может уверенно говорить о ещё одном чемпионстве. Вот только в матче за Суперкубок Англии с «Кристал Пэлас» возникли сложности. Основное время закончилось 2:2, а в серии пенальти соперник оказался точнее. Провалы в обороне и два пропущенных мяча — налицо. Тренеру нужно срочно реагировать.

Летом «Ливерпуль» очень мощно усилился. Были куплены Флориан Вирц и Жереми Фримпонг из «Байера», Уго Экитике из «Айнтрахта», защитник Милош Керкез из «Борнмута». Благодаря этим и другим новичкам удалось перекрыть оставленные Луисом Диасом, Дарвином Нуньесом и Трентом Александер-Арнольдом позиции. Поэтому качество игры никак не пострадало.

Предлагаем поставить на то, что «Ливерпуль» выиграет у «Ньюкасл Юнайтед», с коэффициентом 2.00. Скорее всего, будет много голов, которые можно взять в качестве дополнительной ставки. Атака у Арне Слота очень мощная и разнообразная, а вот защита может стать уязвимой даже для такого соперника, как «сороки».

Ставка: «Ливерпуль» победит «Ньюкасл Юнайтед» за 2.00.