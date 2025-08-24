«Интер» — «Торино». Скучать по Индзаги или радоваться с Киву?

25 августа 2025 года в матче 1-го тура Серии А сыграют «Интер» и «Торино». Встреча состоится на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало — в 21:45 мск. Кристиан Киву обязан продемонстрировать готовность команды бороться за золотые медали с первой игры.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение миланскому клубу. Поставить на победу «Интера» можно с коэффициентом 1.45, а шансы «Торино» оценили в 7.60. Ничья идёт с коэффициентом 4.80.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу клуба из Милана за 7.00.

Прогноз на матч 1-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Торино» (25.08.2025)

Туго будет «Интеру» без Симоне Индзаги, к которому привыкли футболисты и болельщики. Новым тренером летом стал Кристиан Киву, ранее выступавший за этот клуб и работавший с молодёжкой. Теперь перед ним стоят задачи бороться за победы в Серии А и Лиге чемпионов. Трудно представить, что наставник с отсутствием подобного опыта справится.

Команда из Милана выступала на КЧМ-2025, но выбыла в 1/8 финала, проиграв «Флуминенсе» (0:2). После этого провела три товарищеские встречи, в которых одолела «Монако» (2:1), «Олимпиакос» (2:0) и «Монцу» — 2:2 (5:3 пен.). Неплохие результаты удалось добыть во многом благодаря хорошим по динамике и эффективности атакам, однако есть и проблема — «Интер» даёт много пространства соперникам.

На трансферном рынке миланцы испытывают трудности и не могут решить всех задач. Они хотят омолодить состав, ведь одна из сильных сторон Кристиана Киву — это работа с молодёжкой. Хорошо проявил себя в предсезонке Анж-Йоан Бонни, купленный у «Пармы». Он забил гол в ворота «Монако». Однако центром всех атак «Интера» останутся Лаутаро Мартинес и Маркус Тюрам.

«Торино» остаётся скромным клубом, но у руководства всегда большие планы на сезон. Выполнить их сможет разве что настоящий волшебник. Состав не тянет на борьбу за выход в еврокубки. С экс-тренером «Спартака» Паоло Ваноли пришлось расстаться. На его место был назначен Марко Барони. Уровень наставников примерно одинаковый. Предсезонка прошла под его руководством.

Получилась она крайне неудачной. Единственную победу клуб из Турина добыл во встрече с «Кремонезе» (3:1), а уступил «Монако» (1:3 и 1:3) и «Валенсии» (0:3). Откровенно слабая игра в обороне, ошибки защитников и сырая атака. Хорошо, что ещё получилось обыграть «Модену» во встрече Кубка Италии — 1:0. Автор гола — Никола Влашич.

Ещё стоит отметить новенького голкипера — Франко Израэля из «Спортинга». Он совершил четыре сейва. Ваня Милинкович-Савич отправился в аренду к «Наполи», а уже оттуда в состав «Торино» на правах аренды перебрались Джованни Симеоне и Сириль Нгонж. Они должны улучшить атакующий потенциал.

Однако на данный момент в нападении команда из Турина не блещет. Так что предлагаем поставить на то, что «Интер» победит и не пропустит. Пять из шести последних очных встреч заканчивались сухими победами миланского клуба. Тем более он будет выступать при домашних трибунах и превосходит соперника по качеству.

Ставка: «Интер» победит «Торино» и не пропустит за 2.25.