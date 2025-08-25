Экспресс на матчи 6-го тура Первой лиги: «Урал» хочет вернуться, а «Торпедо» без Кононова

Сегодня, 25 августа, закроется программа 6-го тура Первой лиги. Делаем прогнозы на матчи и собираем экспресс.

Прогноз на матч «Урал» — «Волга» Ульяновск

Хозяева выглядят фаворитами: в 11 домашних матчах 2025 года у них лишь одно поражение. У гостей всё сложнее: в пяти турах одна победа, одна ничья и три поражения. Ульяновская команда испытывает серьёзные трудности с реализацией моментов.

«Урал» играет в более открытый футбол, часто забивает (в 9 из 10 последних матчей) и в целом проводит результативные встречи. «Волга» выглядит скромнее, предпочитает закрытый стиль, но при этом регулярно ошибается в обороне. Судя по всему, хозяева будут контролировать мяч и задавать темп с первых минут.

Прогноз в том, что «Урал» должен уверенно забирать очки. Базовый вариант — победа екатеринбуржцев с форой (-1.5), так как они в порядке в атаке. Гости способны зацепиться, но не на выезде. Нестабильность ульяновской команды в защите сыграет свою роль.

Прогноз на матч «Ротор» — «Торпедо» Москва

Волгоградцы дома традиционно неуступчивы: мало пропускают, однако и впереди ограничены — чаще всего максимум один гол за игру. У «Торпедо» после увольнения Олега Кононова с поста тренера есть оживление, команда стала собраннее и зацепилась за очки. Хотя атака по-прежнему выглядит сырой и не слишком опасной.

Очные встречи обычно получаются умеренно результативными. В двух из четырёх последних матчей обе команды забивали, но итоговые счета часто укладывались в диапазон двух-трёх голов. Это подтверждает тенденцию — игра не закрытая, но и без особого обилия моментов. Сценарий плотной борьбы выглядит здесь наиболее вероятным.

Прогноз на матч — ничья с рабочим счётом 1:1. «Ротор» стабилен дома и не отдаст инициативу полностью, а «Торпедо» способно поймать момент и забить. Обмен голами выглядит логично, так как ни у одной из команд нет ярко выраженного преимущества.

Экспресс на матчи Первой лиги 25 августа 2025 года

«Урал» обыграет «Волгу» с форой (-1.5) за 2.22. Ставка 2: ничья в матче «Ротор» — «Торпедо» за 2.70.

Общий коэффициент: 2.22 х 2.70 = 5.99.