«Севилья» — «Хетафе». Проблема потолка зарплат в Ла Лиге

25 августа 2025 года в матче 2-го тура испанской Примеры сыграют «Севилья» и «Хетафе». Встреча состоится на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Начало — в 22:30 мск. Смогут ли хозяева наконец-то порадовать своих болельщиков? Попробуем разобраться.

Коэффициенты букмекеров на матч «Севилья» — «Хетафе» 25 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Севильи» можно с коэффициентом 2.20, а шансы «Хетафе» оценили в 3.65. Ничья идёт с коэффициентом 3.05.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.60, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.25. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Севильи за 6.00.

Прогноз на матч 2-го тура чемпионата Испании «Севилья» — «Хетафе» (25.08.2025)

«Севилья», проиграв матч 1-го тура Примеры «Атлетику» (2:3), вновь заставила болельщиков встревожиться. Они тут же вспомнили прошлый сезон, в котором их любимая команда боролась за выживание. Ей откровенно повезло остаться в элите испанского футбола. А тут начало нового сезона — и сразу же поражение. Матиас Алмейда должен скорее реабилитироваться, и ближайшая игра подходит для этой цели.

Несмотря на поражение, клуб из Севильи показал вполне зрелый футбол в атаке и проявил характер, отыгравшись с 0:2. Чуточку не повезло дотянуть до ничьей. Голкипер Эрьян Нюланд провёл один из худших матчей. Даже на протяжении товарищеских встреч он регулярно пропускал минимум гол — с «Сандерлендом» (1:1), «Шальке» (4:2), «Марселем» (1:1), «Аль-Кадисией» (2:2) и «Тулузой» (1:1).

У «Севильи» есть большие трудности с регистрацией новичков из-за потолка зарплат в испанской Примере, поэтому пока она не может выставить боеспособный состав. В том числе по этой причине вне заявки арендованный у «Ньюкасл Юнайтед» голкипер Одиссеас Влаходимос. Эти проблемы решаются, но очень медленно.

Те же самые трудности испытывает «Хетафе». Всё даже ещё хуже. Нехватка качественных игроков на скамейке заставила Хосе Бордаласа практически забыть о заменах. В матче с «Сельтой» (2:0) он сделал всего одну. Однако это не помешало обыграть соперника. Автором одного из мячей стал Крисантус Уче, которого пытаются продать, чтобы появилась возможность решить проблемы.

А вот предсезонную подготовку клуб провёл очень слабо, не победив ни в одной из пяти товарищеских встреч. Уступил «Эльче» и «Лиону» с одинаковым счётом 1:2, а вничью сыграл с «Престоном» (0:0), «Овьедо» (1:1) и «Халл Сити» (0:0). Большой упор на оборонительные действия нередко приносит нужный результат «Хетафе», но не с командами, умеющими вскрывать любую защиту.

«Севилья» относится к одной из таких. Даже несмотря на трудности с составом, у неё хорошо получалось забивать как в товарищеских матчах, так и с «Атлетиком». В трёх последних очных встречах с «Хетафе» она победила с одинаковым счётом 1:0, а ещё одна завершилась вничью — 0:0.

Предлагаем поставить на то, что «Севилья» не проиграет, через тотал меньше 2.5 мяча. Хозяевам очень нужна победа на домашнем стадионе. Они должны подтвердить статус фаворита. Встреча получится энергозатратной, возможно, вязкой и неудобной для них, но наиграть хотя бы на гол по силам.

Ставка: «Севилья» не проиграет «Хетафе» + тотал меньше 2.5 мяча за 1.90.