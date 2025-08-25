«Ливерпуль» пошёл за вторым титулом: экспресс на футбол

Большой европейский футбол вернулся из отпуска. Традиционно внутренним первенствам на откуп отданы выходные. Но сегодня, 25 августа, то есть в понедельник, закрывается программа уикенда. Выбрали для вас самые яркие матчи и собрали экспресс.

Прогноз на матч «Ньюкасл» — «Ливерпуль»

«Ньюкасл» подошёл к новому сезону в ужасном состоянии. Скандал с лучшим бомбардиром команды Александером Исаком нарушил гармонию внутри коллектива и оставил отпечаток на настроении всех футболистов. Ужасно прошла предсезонка — ни одной победы в шести товарищеских встречах и всего пять забитых мячей при 12 пропущенных. Начало нового сезона АПЛ наглядно продемонстрировало, насколько острыми являются проблемы клуба в атаке без Исака.

«Ливерпуль» готов защищать чемпионский титул. В матче 1-го тура АПЛ с «Борнмутом» (4:2) команда продемонстрировала характер, уверенную игру в атаке, но проявились недостатки в обороне. С таким составом Арне Слот может уверенно говорить о ещё одном чемпионстве.

Предлагаем поставить на то, что «Ливерпуль» выиграет у «Ньюкасла», с коэффициентом 2.00. Скорее всего, будет много голов, которые можно взять в качестве дополнительной ставки. Атака у Арне Слота очень мощная и разнообразная, а вот защита может стать уязвимой даже для такого соперника, как «сороки». Однако гости выглядят предпочтительнее.

Прогноз на матч «Интер» — «Торино»

Туго будет «Интеру» без Симоне Индзаги, к которому привыкли футболисты и болельщики. Новым тренером летом стал Кристиан Киву, ранее выступавший за этот клуб и работавший с молодёжкой. Теперь перед ним стоит задача побороться за победу в Серии А и Лиге чемпионов. Трудно представить, что наставник с отсутствием подобного опыта справится. Судя по КЧМ-2025, получается пока далеко не всё.

«Торино» остаётся скромным клубом, однако у руководства всегда большие планы. Реализовать их сможет разве что настоящий волшебник. Состав не тянет на борьбу за попадание в еврокубки. С экс-тренером «Спартака» Паоло Ваноли пришлось расстаться. На его место назначен Марко Барони. Уровень наставников примерно одинаковый. Предсезонка прошла под его руководством. И получилась крайне неудачной.

На данный момент в нападении команда из Турина не блещет. Так что предлагаем поставить на то, что «Интер» победит и не пропустит. Пять из шести последних очных встреч заканчивались сухими победами миланцев. Тем более они будут выступать при домашних трибунах. Для нового тренера «нерадзурри» матч очень важный, нельзя ударить в грязь лицом.

Прогноз на матч «Севилья» — «Хетафе»

«Севилья», проиграв в 1-м туре Примеры «Атлетику» (2:3), вновь заставила болельщиков встревожиться. Они тут же вспомнили прошлый сезон, в котором их любимая команда боролась за выживание. А тут начало нового сезона — и сразу же поражение. Матиас Алмейда должен скорее реабилитироваться, и ближайшая игра подходит для этого.

У «Севильи» большие трудности с регистрацией новичков из-за потолка зарплат в испанской Примере, поэтому пока она не может выставить боеспособный состав. Те же самые трудности испытывает «Хетафе». Всё даже ещё хуже. Нехватка качественных игроков на скамейке заставила Хосе Бордаласа практически забыть о заменах. В матче с «Сельтой» (2:0) он сделал всего одну. Однако это не помешало обыграть соперника.

Предлагаем поставить на то, что «Севилья» не проиграет, через тотал меньше 2.5 мяча. Хозяевам очень нужна победа на домашнем стадионе. Они должны подтвердить статус фаворита. Игра получится энергозатратной, возможно, вязкой и неудобной для них, но наиграть хотя бы на гол по силам. При этом три последние очные встречи с «Хетафе» «Севилья» выиграла с одинаковым счётом 1:0, а ещё одна завершилась вничью — 0:0.

Экспресс на футбол 25 августа 2025 года

Ставка 1: «Ливерпуль» победит «Ньюкасл» за 2.00.

«Ливерпуль» победит «Ньюкасл» за 2.00. Ставка 2: «Интер» победит «Торино» и не пропустит за 2.25.

«Интер» победит «Торино» и не пропустит за 2.25. Ставка 3: «Севилья» не проиграет «Хетафе» + тотал меньше 2.5 мяча за 1.90.

Общий коэффициент: 2.00 х 2.25 х 1.90 = 8.55.