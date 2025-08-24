Канело — Кроуфорд и все-все-все. На что ставить в боксе и UFC в сентябре

Осень на пороге! До конца лета осталась всего лишь неделя. Но любителям бокса и единоборств грустить не стоит, ведь впереди достаточно насыщенный событиями сентябрь. Три турнира UFC и два титульных боя в боксе, один из которых ждут фанаты по всему миру! Изучаем главные противостояния предстоящего месяца и смотрим, на что поставить.

6-7 сентября. UFC Fight Night 258. Нассурдин Имавов — Кайо Борральо

Турнир пройдёт в Париже, а в главном его событии выступит боец с французским паспортом. В среднем весе Нассурдин Имавов сразится с Кайо Борральо из Бразилии.

Очень интригующий поединок, в котором нет явного фаворита. На Имавова можно поставить с коэффициентом 1.80, а на его соперника — за 2.06. Нассурдин постепенно начинает кошмарить дивизион, победа над Исраэлем Адесаньей была впечатляющей. У Имавова отличный контроль дистанции, он здорово чувствует тайминг. Ну и агрессивность. Однако Борральо — крепкий орешек.

Бразилец очень стойкий и превосходит Нассурдина в скорости. Если он не ввяжется в рубку, то вполне может и перестрелять своего соперника. За Нассурдина домашние трибуны. В любом случае вряд ли здесь стоит ждать нокаута. Бой продлится всю дистанцию, а вот кто победит — большой вопрос.

14 сентября. UFC Fight Night 259. Диего Лопес — Жан Силва

Этот турнир пройдёт в Сан-Антонио (США). Главный бой — в полулёгком весе. Второй номер рейтинга Диего Лопес будет драться с 10-м Жаном Силвой. Несмотря на разницу в рейтинге, фаворит Силва — на него дают коэффициент 1.45, а на его соперника — 2.60.

Силва в UFC всего полтора года, но уже победил пять раз и заставил говорить о себе. Причём все победы были досрочными. Удар у Жана действительно мощный. И хорошая скорость.

Однако Диего Лопес — соперник очень непростой. Да, он проиграл Евлоеву и Волкановски, но шансы на успех в этих боях у него были. Его удар не слабее, а размах рук даже больше. В рубке Диего вполне может преуспеть, главное — не терять контроль над боем. Если удастся победить эмоции, Лопес вполне может оформить апсет.

14 сентября. Наоя Иноуэ — Муроджон Ахмадалиев

Наоя Иноуэ постарается стать абсолютным чемпионом мира во втором лёгком весе в бою против Муроджона Ахмадалиева. И букмекеры уверены в победе японца. На него можно заключить пари с коэффициентом 1.11, а на боксёра из Узбекистана — за 7.00.

На самом деле, разница в классе далеко не такая серьёзная. Японец не раз оказывался на настиле, а у Ахмадалиева очень мощный удар. Однако Иноуэ боксирует дома, где за него будут и судьи. Ну и Наоя тоже очень сильный финишёр. Этот поединок будет очень ярким. И вряд ли продлится все 12 раундов. А вот кто победит — непонятно.

14 сентября. Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд

А вот этот бой все ждали очень давно. Можно сказать, что это бой года! Легендарный Канело Альварес получает очень серьёзного соперника во втором среднем весе — Теренса Кроуфорда.

Канело ведут фаворитом: 1.68 на его победу и 2.38 — на его соперника. Теренсу будет непросто — ему предстоит подняться по весу очень серьёзно. Очевидно, будет превосходство Альвареса в массе, в скорости лучше должен быть Кроуфорд, но как скажется новый вес — непонятно.

Да, Канело уже не тот, он может проседать под прессингом. Однако урон, который может нанести ему американец, будет не таким сильным — фактор весовой категории проходит красной нитью в этом поединке. Так что мексиканец, конечно, фаворит. Но Кроуфорд в своей карьере ни разу не проигрывал. Может быть, продлит серию?

28 сентября. UFC Fight Night 260. Карлос Ульберг — Доминик Рейес

Турнир в Австралии возглавит бой в полутяжёлом весе. У новозеландского бойца Ульберга в UFC восемь побед и одно поражение. В последнем своём поединке он единогласным решением победил Яна Блаховича. Рейес же нокаутировал Никиту Крылова в своём последнем бою.

Коэффициенты на этой бой аналитики пока не выкатили, однако поединок должен стать довольно интересным. У одного бойца серия из восьми побед, у другого — три выигрыша кряду. Чья-то серия прервётся.