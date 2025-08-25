«Кайрат» — «Селтик». Радость для «Челси» и мучение для казахстанцев

26 августа 2025 года в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сыграют казахстанский «Кайрат» и шотландский «Селтик». Встреча состоится на стадионе «Центральный» в Алма-Ате, Казахстан. Начало — в 19:45 мск. При чём тут «Челси» и каковы шансы хозяев на исторический прорыв — сейчас расскажем.

Коэффициенты букмекеров на второй матч «Кайрат» — «Селтик» 26 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение шотландскому клубу. Поставить на победу «Селтика» можно с коэффициентом 1.62, а шансы «Кайрата» оценили в 5.00. Ничья идёт с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.25. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.68. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу клуба из Глазго за 9.00.

Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Кайрат» — «Селтик» (26.08.2025)

«Кайрат» хочет переписать историю. Ему осталось сделать всего один шаг, чтобы впервые сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов. В первом матче с «Селтиком» в Глазго команда удержала ничью 0:0. Рафаэль Уразбахтин правильно выстроил игру. Соперник владел мячом, но из-за очень глубокой обороны казахстанцев не смог создать по-настоящему опасных моментов.

Вот только после 70-й минуты травму получил голкипер Александр Заруцкий. Судя по последней информации, она серьёзная. Вместо него вышел 21-летний Темирлан Анарбеков и получил рассечение, но отыграл до конца. Всё это очень плохо, ведь в ответной встрече у вратаря может быть ещё больше работы.

«Кайрат» хорош при своих болельщиках. В предыдущих раундах квалификации дома команда обыграла «Олимпию» из Любляны (2:0), финский КуПС (3:0) и «Слован» из Братиславы (1:0). И в защите всё было хорошо, и атака наиграла на голы. Ключевой игрок нападения — 17-летний Дастан Сатпаев, которого уже купил «Челси», но уедет в Лондон он по достижении совершеннолетия. Талантище! В Лиге чемпионов у него 3+1.

«Селтику» всё равно где играть — на выезде или дома. У этого клуба богатая история в еврокубках, и он готов ко всему. Брендан Роджерс будет готовить своих подопечных. Благодаря своему опыту может разработать план, как вскрыть даже такую глубокую оборону.

С начала нового сезона команда из Глазго никому не проигрывает. В чемпионате Шотландии одержала три победы из трёх с общим счётом 6:0, а в Кубке страны разгромила «Фалкир» (4:1). Чемпион продолжает рассчитывать на надёжную оборону и мощную атаку, которая в прошлом сезоне первенства забила 112 мячей.

Лучшего бомбардира Дайдзэна Маэду удалось сохранить, и он в полной готовности. Но другой важный нападающий Адам Айда получил травму в прошлой встрече с «Ливингстоном» (3:0). На воротах всегда надёжен легендарный Каспер Шмейхель, однако в первом матче с «Кайратом» у него не было работы.

Этот матч запросто может закончиться ещё одной ничьей или всего одним забитым мячом. Только в чью пользу? Предлагаем поставить на то, что сыграет тотал меньше 2.5 мяча. Из-за повреждения у основного голкипера «Кайрат» ещё глубже сядет в оборону, но переиграть Шмейхеля — непростая задача. Особенно когда одного из лидеров атаки — Дастана Сатпаева — не будет. Юный талант не сыграет из-за перебора жёлтых карточек. Собственно, к радости «Челси» — целее будет.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.25.