«Штурм» — «Будё-Глимт». Без Худякова совсем худо, а Хайкин не робот

Австрийский клуб без российского голкипера был уничтожен, но в ответной встрече не станет молчать.

26 августа 2025 года в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сыграют австрийский «Штурм» и норвежский «Будё-Глимт». Встреча состоится на стадионе «Меркур Арена» в Граце, Австрия. Начало — в 22:00 мск. Дома болельщики будут ждать чуда от своей команды.

Коэффициенты букмекеров на второй матч «Штурм» — «Будё-Глимт» 26 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение норвежскому клубу. Поставить на победу «Будё-Глимта» можно с коэффициентом 2.40, а шансы «Штурма» оценили в 2.75. Ничья идёт с коэффициентом 3.65.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.43. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 8.00.

Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Штурм» — «Будё-Глимт» (26.08.2025)

«Будё-Глимт» в первом матче уничтожил оборону «Штурма», выиграв со счётом 5:0. Теперь норвежцы будут чувствовать себя комфортно на выезде. Если учесть великолепную игру в воротах Никиты Хайкина, появляется дополнительная уверенность в успехе. В прошлой встрече у россиянина оказалось совсем мало работы. В гостях её будет гораздо больше.

Клуб из Граца пойдёт в атаку с первых минут и включится в прессинг. В этом можно не сомневаться. Возможно, результат первого матча мог бы быть не таким плачевным, если бы Даниил Худяков защищал ворота «Штурма». Но он травмирован, а срочно арендованный у «Фиорентины» Оливер Кристенсен совершил лишь один сейв.

Проблемную вратарскую позицию можно было бы перекрыть слаженной игрой в обороне. Но и с ней не всё гладко у Юргена Зоймеля. Неумение считывать игру соперника и огромное количество брака нужно исправлять. Однако даже в австрийской Бундеслиге команда из Граца испытывает проблемы с защитой. За три тура она обыграла ЛАСК (2:0) и «Рид» (3:1), а уступила «Рапиду» (1:2).

Даже если чудо произойдёт и «Штурм» забьёт пять мячей, он всё равно не сможет выиграть всухую. Ответные голы обязательно будут. Никак не залатать дыры в обороне и не решить проблему с голкипером. Тем более «Будё-Глимт» приедет тем же боевым составом и без изменений.

Хьетиль Кнутсен понимает, что остался последний шаг до выхода в групповой этап Лиги чемпионов, лучше не рисковать. Серия его подопечных без поражений составляет 10 матчей. В восьми из них были добыты победы. Набрав такой сумасшедший ход, клуб из Будё даже вернул себе первое место в чемпионате Норвегии.

В атаке блистает Каспер Хёг. 24-летний норвежец уже забил 16 мячей в первенстве и стал автором одного из голов в ворота «Штурма». В прекрасной форме Никита Хайкин — 10 из 19 игр в Элитсерии закончил «на ноль» и записал «сухарь» в прошлой встрече квалификации еврокубков. Команда действует как один слаженный механизм и показывает отличный комбинационный футбол.

И всё же предлагаем поставить на то, что обе команды забьют больше 1.5 мяча. «Штурм» обречён, однако будет действовать крайне агрессивно в атаке. В прошлом сезоне он забивал дома четырежды даже «Зальцбургу». «Будё-Глимт» не станет спешить, но и просто стоять у ворот и ждать атак соперника не будет. Хайкин большой молодец, однако даже он неоднократно в этом сезоне получал по два мяча в свои ворота.

Ставка: обе забьют больше 1.5 мяча за 3.60.