«Айнтрахт» Брауншвейг — «Штутгарт». Обладатель Кубка Германии утолит голод

26 августа 2025 года в матче первого раунда Кубка Германии сыграют «Айнтрахт» из Брауншвейга и «Штутгарт». Встреча состоится на стадионе «Айнтрахт» в Брауншвейге. Начало — в 21:45 мск. Никакой опасности для действующего обладателя трофея не предвидится. Так ли это?

Коэффициенты букмекеров на матч «Айнтрахт» Брауншвейг — «Штутгарт» 26 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Поставить на победу «Штутгарта» можно с коэффициентом 1.40, а шансы «Айнтрахта» оценили в 7.50. Ничья идёт с коэффициентом 4.80.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.45. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу клуба из Штутгарта за 8.00.

Прогноз на матч Кубка Германии «Айнтрахт» Брауншвейг — «Штутгарт» (26.08.2025)

«Штутгарт» начинает путь к защите Кубка Германии. Вряд ли команда сомневается в успехе. Вот только настроение у футболистов не очень. Новый сезон они начали с двух поражений. Сначала уступили «Баварии» (1:2) в матче за Суперкубок страны, а затем во встрече 1-го тура Бундеслиги проиграли «Униону» (1:2).

В обоих случаях штутгартцы забивала в концовке. По игре не были хуже мюнхенского клуба и превосходили берлинцев, но реализация подвела. И ведь за лето состав почти не изменился. Не может же так влиять на атакующий потенциал уход Энцо Мийо в «Аль-Ахли».

Сага с переходом Ника Вольтемаде, лучшего бомбардира минувшего розыгрыша Кубка Германии, завершилась в пользу «Штутгарта». Глава клуба заявил, что немец никуда не уйдёт ещё как минимум сезон. А вдруг нападающий сам желал трансфера и поэтому с начала сезона получает низкие оценки за свою игру на поле? Впрочем, не впечатляет и Эрмедин Демирович, лучший бомбардир клуба в прошлом сезоне Бундеслиги.

Поэтому, скорее всего, Себастьян Хёнес задействует в кубковом матче почти основной состав. Ключевым футболистам будет полезно сыграть с командой ниже классом, чтобы получить заряд энергии. «Айнтрахт» из Брауншвейга в прошлом сезоне чуть было не вылетел из Второй Бундеслиги. Ждать чуда не приходится.

Сменился тренер, а состав пополнили футболисты из команд-конкурентов по Второй Бундеслиге. Причём не из самых сильных. Однако в трёх матчах в новом сезоне удалось добыть вполне неплохие результаты. Клуб из Брауншвейга выиграл у «Магдебурга» (1:0) и «Гройтер Фюрта» (2:0) и уступил «Карлсруэ» (0:2).

Два удаления в трёх встречах могут свидетельствовать о проблемах с дисциплиной или о том, что футболисты перестраиваются под тактическую схему нового тренера Хайнера Бакхауса. Всё это не сулит ничего хорошего в матче со «Штутгартом». Последний раз команды играли друг с другом в сезоне-2016/2017 Второй Бундеслиги. Одна встреча закончилась победой «швабов», а другая — вничью.

Но тот клуб из Штутгарта и сегодняшний — две абсолютно разные команды. Предлагаем поставить на то, что гости выиграют с форой (-1.5). Если Себастьян Хёнес выпустит основу хотя бы в нападении, то «Айнтрахту» не избежать разгрома. Да и «Штутгарту» срочно нужна победа, которая поможет прийти в себя.

Ставка: «Штутгарт» победит «Айнтрахт» Брауншвейг с разницей минимум в два мяча за 2.15.