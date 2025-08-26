«Брюгге» — «Рейнджерс». Деян Станкович будет горд за сына

27 августа 2025 года в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сыграют бельгийский «Брюгге» и шотландский «Рейнджерс». Встреча состоится на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге. Начало — в 22:00 мск. Клуб из Глазго будет рисковать. Ничего другого не остаётся.

Коэффициенты букмекеров на ответный матч «Брюгге» — «Рейнджерс» 27 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение бельгийскому клубу. Поставить на победу «Брюгге» можно с коэффициентом 1.60, а шансы «Рейнджерс» оценили в 5.30. Ничья идёт с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.17. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу бельгийцев за 8.50.

Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Брюгге» — «Рейнджерс» (27.08.2025)

«Брюгге» набрал сумасшедший ход и не собирается нажимать на тормоз. Ещё больше команду воодушевила победа в матче за Суперкубок Бельгии с «Юнионом» (2:1). После этого она выиграла шесть из семи матчей первенства и квалификации Лиги чемпионов. Пока единственное поражение потерпела в игре с «Мехеленом» (1:2).

В чемпионате команда Ники Хайена выиграла у «Генка» (2:1), «Серкль-Брюгге» (2:0) и «Зюлте-Варегем» (1:0), а в предыдущем раунде отбора Лиги чемпионов победила «Ред Булл Зальцбург» (3:2 и 1:0). Первый матч с «Рейнджерс» тоже не стал проблемой для бельгийцев. Они выиграли его уверенно – 3:1. Несмотря на уже созданное преимущество, вряд ли дома «Брюгге» будет играть на удержание. Темп нужно поддерживать.

У хозяев хорошая глубина состава. Тренер проводит ротацию и не переживает за результат. Купленный у «Интера» этим летом Александар Станкович — сын тренера «Спартака» – пробился в стартовый состав и выходил с первых минут в последних двух встречах. Игрок молодёжки Ромео Верман забил два мяча в Лиге чемпионов. Под руководством Хайена любой может сделать результат.

А вот у «Рейнджерс» как-то совсем не заладились дела в новом сезоне. И чем дальше, тем хуже. Шотландцы с трудом прошли два раунда квалификации Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей «Панатинаикос» (2:0 и 1:1) и «Викторию Пльзень» (3:0 и 1:2). Поражение и ничья — это встречи на выезде. Как отыгрываться в Брюгге — большой вопрос.

Даже в чемпионате Шотландии отсутствует стабильность. Команда из Глазго с трудом вырвала ничью в последнем матче с «Сент-Мирреном» (1:1). В последних пяти встречах во всех турнирах она стабильно пропускает, однако и забивает в ответ. Летом у «Шеффилд Уэнсдей» был куплен Джеди Гассама. Он стал автором дубля в ворота чешского клуба, но вот уже четыре игры не может отличиться.

Не должно быть претензий к голкиперу Джеку Батленду, потому что он действительно хорош. Все беды – из-за ошибок защитников, которые должны ему помогать, однако только создают проблемы. А ведь в межсезонье «Рейнджерс» расстался со многими игроками этого амплуа. Похоже, зря.

Защита «Брюгге» тоже не эталон, поэтому предлагаем поставить на то, что хозяева не проиграют, но обе команды забьют. Не верится, что у шотландцев получится что-то придумать и совершить камбэк. Проблемы никуда не денутся, и с каждым новым матчем они заметны всё больше. А вот бельгийская команда на отличном ходу, и на пути к Лиге чемпионов её никто не остановит.

Ставка: «Брюгге» не проиграет «Рейнджерс» + обе забьют за 2.15.