«Бенфика» — «Фенербахче». Жозе Моуринью угодил в ловушку

27 августа 2025 года в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сыграют португальская «Бенфика» и турецкий «Фенербахче». Встреча состоится на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Начало — в 22:00 мск. Моуринью не смог решить задачу дома и вынужден придумывать план по спасению.

Коэффициенты букмекеров на ответный матч «Бенфика» — «Фенербахче» 27 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение португальскому клубу. Поставить на победу «Бенфики» можно с коэффициентом 1.60, а шансы «Фенербахче» оценили в 5.40. Ничья идёт с коэффициентом 4.10.

По мнению экспертов, встреча получится умеренно результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Лиссабона за 7.50.

Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Бенфика» — «Фенербахче» (27.08.2025)

Сила «Фенербахче» – в домашнем стадионе. Именно в Стамбуле был разгромлен «Фейеноорд» (5:2) в ответной встрече, хотя в первой на выезде турки проиграли 1:2. Однако с «Бенфикой» такого чуда не случилось, и игра завершилась нулями на табло. Сопернику удалось выстоять даже в меньшинстве. Это спутало планы Жозе Моуринью.

Хотя португалец, может быть, уже устал от турецкого клуба, а его мысли находятся в АПЛ. Судя по слухам, «Ноттингем Форест» рассматривает его в качестве нового тренера. С другой стороны, выйди он в общий этап Лиги чемпионов, и шансы на назначение многократно вырастут. Состав у клуба из Стамбула конкурентоспособный, а тренер умеет его правильно использовать.

Перед ответной встречей в квалификации Лиги чемпионов «Фенербахче» провёл матч в турецкой Суперлиге и обыграл «Коджаэлиспор» (3:1). Моуринью задействовал весь основной состав. Голы забили Милан Шкриньяр, Арчи Браун и Талиска. Перешедший из «Аль-Насра» этим летом Джон Дуран сделал результативную передачу. Он быстро влился в коллектив. Лучший бомбардир команды Юссеф Эн-Несири не забивает на протяжении трёх матчей подряд.

На днях был взят в аренду защитник «Вест Хэма» Эдсон Альварес, который может дебютировать в предстоящей встрече. Но также в планах стамбульской команды купить Керема Актюркоглу из «Бенфики». Хотя её руководство не торопится расставаться с полузащитником, являющимся важной частью состава лиссабонцев.

Трудно поверить, что португальцы останутся без Лиги чемпионов, в которой участвовали последние четыре сезона, в трёх из них выходя в плей-офф. В предыдущем раунде квалификации они без труда обыграли «Ниццу» — дважды с одинаковым счётом 2:0. Анатолий Трубин, несомненно, один из лучших голкиперов, и сухие победы — во многом его заслуга.

Поэтому Бруну Лаже украинца бережёт, в минувшем матче Примейры с «Тонделой» (3:0) дал ему восстановиться. К ответной игре с «Фенербахче» он будет готов. Наставник «Бенфики», в отличие от Моуринью, позволил отдохнуть некоторым ключевым футболистам. В старте появился Франьо Иванович, купленный этим летом у бельгийского «Юниона». Хорват почти закрепился в основе, забил «Тонделе» гол.

Предлагаем поставить на то, что «Бенфика» выиграет у «Фенербахче», через тотал больше 2.5 мяча. Этим летом команды уже встречались в товарищеском матче, и лиссабонцы одержали победу со счётом 3:2, но тут статус у игры совсем другой. Будем откровенны, подопечные Моуринью не умеют плотно обороняться и всё равно допустят ошибку. А пропустят один — будут рисковать, и тогда игра раскроется.

Ставка: «Бенфика» победит «Фенербахче» + тотал больше 2.5 мяча за 2.35.