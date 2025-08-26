«Веен» — «Бавария». Компани и Кейн дадут дорогу молодым

27 августа 2025 года в матче первого раунда Кубка Германии сыграют «Веен» из Висбадена и «Бавария» из Мюнхена. Встреча состоится на стадионе «БРИТА-Арена» в Висбадене. Начало — в 21:45 мск. Венсан Компани готовится к лёгкой прогулке. Есть повод проверить резервы.

Коэффициенты букмекеров на матч «Веен» — «Бавария» 27 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мюнхенскому клубу. Поставить на победу «Баварии» можно с коэффициентом 1.01, а шансы «Веена» оценили в 31.00. Ничья идёт с коэффициентом 18.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.18, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 4.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.40. Наиболее вероятный счёт — 4:0 в пользу мюнхенцев за 7.50.

Прогноз на матч Кубка Германии «Веен» — «Бавария» (27.08.2025)

«Бавария» не выигрывает Кубок Германии с 2020 года, но рекорд по победам в нём по-прежнему принадлежит ей. Этот сезон действующий чемпион Бундеслиги начал с победы в матче за Суперкубок страны, обыграв «Штутгарт» (2:1). Для Гарри Кейна этот трофей стал вторым в карьере. Значит, проклятью конец.

Чемпионат Германии мюнхенцы начали с победы. Защита «РБ Лейпциг» была разнесена вдребезги — шесть безответных мячей. Майкл Олисе оформил дубль, Гарри Кейн — хет-трик, а Луис Диас открыл счёт голам в Бундеслиге. Его трансфер из «Ливерпуля» с ходу оправдал себя. Он же забил в игре со «Штутгартом». Правда, в предстоящей встрече вряд ли все они будут на поле.

Зачем Венсану Компани рисковать ключевыми футболистами, ведь от травмы никто не застрахован. Недаром во время предсезонной подготовки тренер испытывал игроков ротации. 17-летний Леннарт Карл забил два мяча в товарищеских встречах, как и 18-летний Джона Куси-Асаре. Оба вышли в концовке игры с «Лейпцигом». Видимо, чтобы размяться.

В любом составе и состоянии «Бавария» опасна для команд из Третьей Бундеслиги. «Веен» как раз оттуда, да ещё и не относится к числу сильнейших. Единственная возможность хоть как-то насолить фавориту — выставить плотнейшую оборону. Вот только защита не самое сильное место клуба.

Команда из Висбадена в новом сезоне сыграла три матча, но результаты получились разными. Выиграла у «Ульма» (3:1), сыграла вничью с «Верлем» (2:2) и уступила «Рот-Вайсс Эс» (3:4). В атаке получается неплохо, но в защите царит хаос. Какой бы плотной её ни попытался сделать главный тренер, толку будет мало. Футболисты допускают индивидуальные ошибки.

Предлагаем поставить на то, что сыграет тотал больше 4.5 мяча. Среди молодёжи у клуба из Мюнхена хватает талантливых футболистов, мечтающих пробиться в основной состав. Венсан Компани наверняка поменяет всех и в защите. «Веен» не совсем безнадёжен. В обороне огромная брешь, однако атака рабочая. Возможно, будет шанс забить.

Ставка: тотал больше 4.5 мяча за 2.05.