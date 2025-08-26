«Спартак» исправляется, «Зенит» пользуется классом: экспресс на Кубок России

Сегодня, 26 августа, пройдут некоторые матчи 3-го тура группового этапа Кубка России (Путь РПЛ). Участники провели уже по две встречи, но всё самое интересное только начинается. Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч «Спартак» — «Пари НН»

«Спартак» прямо сейчас находится в хорошей форме. Есть свежая победа в матче с «Рубином» (2:0), а до этого случились боевые 2:2 с «Зенитом». Хотя петербуржцев можно и даже нужно было побеждать. В Кубке России добыта ничья с махачкалинским «Динамо» при проигрыше в серии пенальти, так что в предстоящем матче у команды есть и мотивация, и ресурсы продлить удачную серию.

«Пари Нижний Новгород» более контрастный. Победы в матчах с «Ростовом» в Кубке России и с махачкалинским «Динамо» в РПЛ пробудили надежду, однако на прошлых выходных случилось крупное поражение во встрече с московским «Динамо» — 0:3. Когда команда Алексея Шпилевского агрессивно прессингует и быстро бежит вперёд, то оставляет свободные зоны у своей штрафной.

В предстоящем матче логично ждать, что мяч будет у «Спартака», задействуются активные фланги и второй темп из полуфлангов. «Пари НН» же может попробовать ответить средним блоком, быстрыми переходами в контратаку и стандартами. Баланс же факторов всё равно на стороне хозяев. Прогноз: победа «Спартака» со счётом 2:1 или 3:1. Класс, глубина и фактор домашнего поля перевешивают в его сторону. Хотя нельзя исключать и острый выпад со стороны гостей.

Прогноз на матч «Оренбург» — «Зенит»

«Оренбург» стартовал нервно, но прибавил к концу августа. Стал цеплять очки и исправлять турнирное положение. В РПЛ — выездная победа в матче с «Акроном» (2:1), затем — ничья 2:2 дома с «Ахматом» (гости, правда, доигрывали вдевятером). В Кубке России у оренбуржцев уже есть победа во встрече с тем же «Ахматом» (2:1) после стартового поражения в игре с «Рубином» (0:2). Команда опасна быстрыми переходами в атаку, а на своём поле традиционно действует смело.

«Зенит» после скомканного старта набрал ход. В Кубке России выиграл у «Ахмата» (2:1) на выезде и у «Рубина» (3:0) дома, а в чемпионате России были 2:2 со «Спартаком» и затем — 4:0 с махачкалинским «Динамо». Команда Сергея Семака регулярно создаёт и реализует моменты, а также обладает глубиной для ротации под кубковые встречи. Совершенно логично, что её считают фаворитом. Причём не только предстоящего матча, но и всего турнира. Это всё понятно.

Очные тенденции последних сезонов тоже за «Зенит»: три подряд победы с одинаковым счётом 1:0 в 2024 году. Петербуржцы часто не против сушить такие игры и дожимать оппонента за счёт класса. То есть побеждают малой кровью. Учитывая, что в составе оренбургского клуба не так много футболистов уровня РПЛ, а матч всего лишь кубковый на групповом этапе, скорее всего, Семак решит поступить аналогичным образом.

Экспресс на матч Кубка России 26 августа 2025 года

Ставка 1: «Спартак» выиграет у «Пари НН» + тотал больше 2.5 мяча за 2.00.

Общий коэффициент: 2.00 х 2.55 = 5.10.