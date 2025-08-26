Хайкин в Лиге чемпионов и Кубок Германии: экспресс на футбол

Сегодня, 26 августа, пройдут некоторые ответные матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Участникам остаётся последний матч перед выходом в общий этап. Однако на этом футбол не заканчивается, ведь есть ещё Кубок Германии. Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч «Штурм» — «Будё-Глимт»

«Будё-Глимт» в первом матче уничтожил «Штурм» со счётом 5:0. Теперь норвежцы будут чувствовать себя комфортно и на выезде. Если учесть великолепную игру Никиты Хайкина, появляется дополнительная уверенность в успехе. В прошлой встрече у россиянина оказалось совсем мало работы. В гостях её будет гораздо больше.

Клуб из Граца пойдёт в атаку с первых минут и включится в прессинг. В этом можно не сомневаться. Возможно, результат первого матча мог бы быть не таким плачевным, если бы Даниил Худяков защищал ворота «Штурма». Однако он травмирован, а срочно арендованный у «Фиорентины» Оливер Кристенсен совершил лишь один сейв.

Предлагаем поставить на то, что обе команды забьют больше 1.5 мяча. «Штурм» обречён, однако будет действовать крайне агрессивно в атаке. В прошлом сезоне он забивал дома четырежды даже «Зальцбургу». «Будё-Глимт» не станет спешить, но и просто стоять у ворот и ждать атак соперника не будет. Хайкин большой молодец, однако даже он неоднократно в этом сезоне получал по два мяча в свои ворота.

Прогноз на матч «Кайрат» — «Селтик»

«Кайрат» хочет переписать историю. Казахстанцам осталось сделать всего один шаг, чтобы впервые сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов. В первом матче с «Селтиком» в Глазго команда удержала ничью 0:0. Рафаэль Уразбахтин правильно выстроил игру. Соперник владел мячом, но из-за очень глубокой обороны гостей не смог создать по-настоящему опасных моментов.

«Кайрат» хорош при своих болельщиках. В предыдущих раундах квалификации дома команда обыграла «Олимпию» из Любляны (2:0), финский КуПС (3:0) и «Слован» из Братиславы (1:0). И в защите всё было хорошо, и атака наиграла на голы. «Селтику» всё равно где играть — на выезде или дома. У этого клуба богатая история в еврокубках. Брендан Роджерс будет готовить своих подопечных. Благодаря своему опыту сможет разработать план, как вскрыть даже такую глубокую оборону.

Этот матч запросто может закончиться ещё одной ничьей или всего одним забитым мячом. Только в чью пользу? Предлагаем поставить на то, что сыграет тотал меньше 2.5 мяча. Из-за повреждения у основного голкипера «Кайрат» ещё глубже сядет в оборону, а переиграть Шмейхеля — непростая задача. Особенно когда одного из лидеров атаки — Дастана Сатпаева — не будет. Юный талант не сыграет из-за перебора жёлтых карточек.

Прогноз на матч «Айнтрахт» Брауншвейг — «Штутгарт»

«Штутгарт» начинает путь к защите Кубка Германии. Вряд ли команда сомневается в успехе. Вот только настроение у футболистов не очень. Новый сезон они начали с двух поражений. Сначала уступили «Баварии» (1:2) в матче за Суперкубок страны, а затем в 1-м туре Бундеслиги проиграли «Униону» (1:2).

«Айнтрахт» из Брауншвейга в прошлом сезоне чуть было не вылетел из Второй Бундеслиги. Ждать чуда не приходится. Сменился тренер, а состав пополнили футболисты из команд-конкурентов. Причём не из самых сильных.

Предлагаем поставить на то, что гости выиграют с форой (-1.5). Если Себастьян Хёнес выпустит основу хотя бы в нападении, то «Айнтрахту» не избежать разгромного поражения. «Штутгарту» срочно нужна победа, которая поможет прийти в себя.

Экспресс на футбол 26 августа 2025 года

Ставка 1: обе забьют больше 1.5 мяча в матче «Штурм» — «Будё-Глимт» за 3.60.

Общий коэффициент: 3.60 х 2.25 х 2.15 = 17.42.