После 0:6 Адиев закроется. Но «Динамо» с Миранчуком это не волнует

Матч «Крылья Советов» — «Динамо» Москва пройдёт 27 августа на стадионе «Солидарность Самара Арена». Встреча 3-го тура группового этапа Кубка России (Путь РПЛ) начнётся в 16:15 мск. В таблице группы B сейчас самарцы идут выше москвичей, но надолго ли?

Коэффициенты на матч «Крылья Советов» — «Динамо» Москва 27 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Динамо» в основное время предлагается с коэффициентом 2.15, что приблизительно равно 48% вероятности. Поставить на успех «Крыльев Советов» можно за 3.54, а ничейный исход идёт за 3.67.

Вместе с тем аналитики предполагают, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.81. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.67. По мнению экспертов, самый вероятный счёт после 90 минут игры — 1:1 или 2:1 в пользу «Динамо».

Прогноз на матч Кубка России «Крылья Советов» — «Динамо» Москва (27.08.2025)

Форма у хозяев становится тревожной. Перед Кубком России самарские «Крылья Советов» получили болезненное поражение со счётом 0:6 от «Краснодара» дома, а до этого уступили «Ахмату» на выезде — 1:3. Падение концентрации в обороне и провалы между линиями — ключевой симптом перед встречей с быстрыми флангами москвичей.

«Динамо» же постепенно приходит в себя после неровного старта в РПЛ. Были 0:4 с «Краснодаром» и 1:1 — в Сочи, затем болезненные 1:3 от ЦСКА, но в последнем туре РПЛ москвичи уверенно разобрали «Пари НН» — 3:0. Это важно. Созидание через Бителло и купленного у «Сьона» Антона Миранчука с острыми рывками Гладышева вернули остроту в финальной трети.

Есть небольшие нюансы по составам. Лучший бомбардир «Динамо» Костя Тюкавин до сих пор вне игры (крестообразные), однако есть опытные альтернативы на «девятке» и креативные края. Теперь ещё и Миранчук, который оказался в неплохой форме и сразу же дебютировал. Так что угроза остаётся высокой. У «Крыльев» же в списке травмированных фигурирует Хубулов — минус скорость и глубина на фланге.

Тенденции последних очных встреч говорят о перевесе в сторону «Динамо». 5 мая в Самаре гости выиграли со счётом 3:1, а до этого в 2024 году в Кубке России побеждали со счётом 6:3 и 5:1. Так что москвичи явно чаще берут очки в этой паре. Это ещё важно и в психологическом плане после самарской неудачи 0:6 с «Краснодаром». Такие шок-поражения почти всегда ведут к консервативному плану: ниже блок, бережнее работать с мячом.

Судя по всему, сценарий матча будет следующим. «Крылья Советов» постараются закрепить мяч и аккуратнее защищать зону перед центром обороны, но «Динамо» будет давить скоростью и числом на флангах, ловить потери и добираться до ударов из полупространств. На фоне свежей победы и более цельной структуры у гостей выше шанс контролировать игру и победить.

Ставка: «Динамо» выиграет у «Крыльев Советов» за 2.15.