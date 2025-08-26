Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Балтика — ЦСКА: прогноз, коэффициенты и ставки на матч 27 августа, трансляция, смотреть онлайн, счёт, голы, состав, анализ

Чудо-Челестини решает. «Балтика» без капитана забудет о Кубке России
Алексей Анисимов
«Балтика» — ЦСКА: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии
У калининградцев и так два поражения. А тут ещё и травмирован лидер.

Матч «Балтика» — ЦСКА пройдёт 27 августа на «Ростех Арене» в Калининграде. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск. Это 3-й тур группового этапа Кубка России (Путь РПЛ). Пока к хозяевам пришла беда, гости — на коне.

Коэффициенты на матч «Балтика» — ЦСКА 27 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.50, что приблизительно равно 40% вероятности. Поставить на успех «Балтики» можно за 3.05, а ничейный исход идёт за 3.50.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.74, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.25. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.86. По мнению экспертов, самый вероятный счёт после 90 минут игры — 1:1 или 1:0 в пользу ЦСКА.

Прогноз на матч Кубка России «Балтика» — ЦСКА (27.08.2025)

Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
27 августа 2025, среда. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

ЦСКА идёт на хорошем ходу. Не так давно случился разгром «Рубина» (5:1), потом было мощное дерби с московским «Динамо» (3:1), а в последнем туре Российской Премьер-Лиги армейцы оформили 3:1 с «Акроном». Команда Фабио Челестини быстро переходит в атаку и здорово реализует моменты — в последнем случае забили голы разные исполнители: Алвес, Глебов, Обляков.

«Балтика» в РПЛ держит уровень и идёт без поражений. Были 3:2 с «Оренбургом», затем — ничьи с «Крыльями» и «Локомотивом», а на выезде калининградцы взяли все очки с «Сочи» — 2:0. Структура игры у них плотная, быстрые фланги работают. Однако в Кубке России при этом уступили «Локомотиву» со счётом 0:2 и «Акрону» со счётом 1:2, так что очки здесь нужны.

Да только кадровый момент всё может испортить у хозяев. Капитан Андрей Мендель выбыл примерно на полтора месяца — это потеря для центра полузащиты и снижение качества стандартов. А также сужает ротацию и может сказаться на игре без мяча против динамичных полузащитников ЦСКА. А полузащита при Челестини действительно стала ярче у армейцев.

Материалы по теме
Канело — Кроуфорд и все-все-все. На что ставить в боксе и UFC в сентябре
Канело — Кроуфорд и все-все-все. На что ставить в боксе и UFC в сентябре

Очные встречи за последние сезоны — с лёгким перевесом армейцев. 1:0 и 2:0 в кубковых полуфиналах Пути РПЛ весной 2024 года. При этом в РПЛ калининградцы, однако, побеждали со счётом 3:1. И дело было дома. В целом же матчи часто решаются одним рывком и ограничиваются небольшим количеством голов. С другой стороны, теперь может всё измениться.

Логично ждать, что мяч будет у ЦСКА. Плюс ставка на высокие темпы на флангах. «Балтика» же может сыграть компактно и с быстрыми переходами из обороны. Домашнее поле и дисциплина хозяев наверняка усложнят москвичам жизнь, однако скорость и вариативность последних в финальной трети куда выше. Кроме того, у армейцев есть уверенность после серии ярких игр.

Ставка: ЦСКА победит «Балтику» за 2.50.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android