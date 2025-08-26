Чудо-Челестини решает. «Балтика» без капитана забудет о Кубке России

У калининградцев и так два поражения. А тут ещё и травмирован лидер.

Матч «Балтика» — ЦСКА пройдёт 27 августа на «Ростех Арене» в Калининграде. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск. Это 3-й тур группового этапа Кубка России (Путь РПЛ). Пока к хозяевам пришла беда, гости — на коне.

Коэффициенты на матч «Балтика» — ЦСКА 27 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.50, что приблизительно равно 40% вероятности. Поставить на успех «Балтики» можно за 3.05, а ничейный исход идёт за 3.50.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.74, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.25. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.86. По мнению экспертов, самый вероятный счёт после 90 минут игры — 1:1 или 1:0 в пользу ЦСКА.

Прогноз на матч Кубка России «Балтика» — ЦСКА (27.08.2025)

ЦСКА идёт на хорошем ходу. Не так давно случился разгром «Рубина» (5:1), потом было мощное дерби с московским «Динамо» (3:1), а в последнем туре Российской Премьер-Лиги армейцы оформили 3:1 с «Акроном». Команда Фабио Челестини быстро переходит в атаку и здорово реализует моменты — в последнем случае забили голы разные исполнители: Алвес, Глебов, Обляков.

«Балтика» в РПЛ держит уровень и идёт без поражений. Были 3:2 с «Оренбургом», затем — ничьи с «Крыльями» и «Локомотивом», а на выезде калининградцы взяли все очки с «Сочи» — 2:0. Структура игры у них плотная, быстрые фланги работают. Однако в Кубке России при этом уступили «Локомотиву» со счётом 0:2 и «Акрону» со счётом 1:2, так что очки здесь нужны.

Да только кадровый момент всё может испортить у хозяев. Капитан Андрей Мендель выбыл примерно на полтора месяца — это потеря для центра полузащиты и снижение качества стандартов. А также сужает ротацию и может сказаться на игре без мяча против динамичных полузащитников ЦСКА. А полузащита при Челестини действительно стала ярче у армейцев.

Очные встречи за последние сезоны — с лёгким перевесом армейцев. 1:0 и 2:0 в кубковых полуфиналах Пути РПЛ весной 2024 года. При этом в РПЛ калининградцы, однако, побеждали со счётом 3:1. И дело было дома. В целом же матчи часто решаются одним рывком и ограничиваются небольшим количеством голов. С другой стороны, теперь может всё измениться.

Логично ждать, что мяч будет у ЦСКА. Плюс ставка на высокие темпы на флангах. «Балтика» же может сыграть компактно и с быстрыми переходами из обороны. Домашнее поле и дисциплина хозяев наверняка усложнят москвичам жизнь, однако скорость и вариативность последних в финальной трети куда выше. Кроме того, у армейцев есть уверенность после серии ярких игр.

Ставка: ЦСКА победит «Балтику» за 2.50.