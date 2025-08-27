«Динамо» Карпина просыпается, а ЦСКА угадал с тренером: Кубок России сегодня

Сегодня, 27 августа, пройдут некоторые матчи 3-го тура группового этапа Кубка России (Путь РПЛ). Выбрали для вас самые интересные, сделали прогнозы и собрали экспресс.

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Динамо» Москва

Форма у хозяев становится тревожной. Перед встречей на Кубок России самарские «Крылья Советов» получили болезненное поражение со счётом 0:6 от «Краснодара» дома, а до этого уступили «Ахмату» на выезде — 1:3. Падение концентрации в обороне и провалы между линиями — ключевой симптом перед встречей с быстрыми флангами москвичей.

«Динамо» же постепенно приходит в себя после неровного старта в РПЛ. Были 0:4 с «Краснодаром» и 1:1 в Сочи, затем болезненные 1:3 от ЦСКА, однако в последнем туре РПЛ москвичи уверенно разобрали «Пари НН» — 3:0. Это важно. Созидание через Бителло и купленного у «Сьона» Антона Миранчука с острыми рывками Гладышева вернуло остроту в финальной трети.

Судя по всему, сценарий матча будет следующим. «Крылья Советов» постараются закрепить мяч и аккуратнее защищать зону перед центром обороны после 0:6 от «Краснодара», но «Динамо» будет давить скоростью и числом на флангах, ловить потери и добираться до ударных позиций. На фоне свежей победы и более цельной структуры у гостей выше шанс проконтролировать игру и победить.

Прогноз на матч «Балтика» — ЦСКА

ЦСКА сейчас на хорошем ходу. Не так давно случился разгром «Рубина» (5:1), потом было мощное дерби с московским «Динамо» (3:1), а в последнем туре РПЛ армейцы оформили 3:1 с «Акроном». Команда Фабио Челестини быстро переходит в атаку и здорово реализует моменты — в последнем случае голы забили разные исполнители: Матеус Алвес, Кирилл Глебов и Иван Обляков с пенальти.

«Балтика» в РПЛ держит уровень и идёт без поражений. Были 3:2 с «Оренбургом», затем — ничьи с «Крыльями Советов» и «Локомотивом», а на выезде калининградцы взяли три очка с «Сочи» — 2:0. Структура игры у них плотная, быстрые фланги работают. Однако в Кубке России при этом уступили «Локомотиву» – 0:2 и «Акрону» — 1:2, так что очки здесь нужны.

Да только кадровые проблемы всё могут испортить. Капитан Андрей Мендель выбыл примерно на полтора месяца — это потеря для центра полузащиты и снижение качества стандартов. Логично ждать, что мяч будет у ЦСКА. Плюс ставка на высокий темп на флангах. Домашнее поле и дисциплина хозяев наверняка усложнят москвичам жизнь, однако скорость и вариативность последних в финальной трети куда выше.

Экспресс на Кубок России 27 августа 2025 года

Ставка 1: «Динамо» Москва выиграет у «Крыльев Советов» за 2.15.

Общий коэффициент: 2.15 х 2.50 = 5.37.