Кейн и «Бавария» отдыхают, Жозе Моуринью — в ловушке: экспресс на футбол

Сегодня, 27 августа, помимо Кубка России, в мире футбола много интересных событий. Квалификация Лиги чемпионов подошла к концу, а в Кубке Германии всё только начинается. Выбрали для вас некоторые яркие встречи, сделали прогнозы и составили экспресс.

Прогноз на матч «Бенфика» — «Фенербахче»

Сила «Фенербахче» – в домашнем стадионе. Именно в Стамбуле был разгромлен «Фейеноорд» в ответной встрече – 5:2, хотя в первой на выезде турки проиграли со счётом 1:2. Однако с «Бенфикой» такого чуда не случилось, и игра завершилась нулями на табло. Сопернику удалось выстоять даже в меньшинстве. Это спутало планы Жозе Моуринью. Теперь всё будет куда сложнее.

Трудно поверить, что лиссабонцы останутся без Лиги чемпионов, в которой участвовали последние четыре сезона, в трёх из них выходя в плей-офф. В предыдущем раунде квалификации они без труда обыграли «Ниццу» — дважды с одинаковым счётом 2:0. Анатолий Трубин, несомненно, один из лучших голкиперов, и сухие победы — во многом его заслуга.

Предлагаем поставить на то, что «Бенфика» выиграет у «Фенербахче», через тотал больше 2.5 мяча. Этим летом команды уже встречались в товарищеском матче, и лиссабонцы одержали победу со счётом 3:2, однако тут статус у игры совсем другой. Будем откровенны, подопечные Моуринью не умеют плотно обороняться и всё равно допустят ошибку. А пропустят один — будут рисковать, и тогда игра раскроется.

Прогноз на матч «Веен» — «Бавария»

«Бавария» не выигрывает Кубок Германии с 2020 года, но рекорд по победам в нём по-прежнему принадлежит ей. Этот сезон действующий чемпион Бундеслиги начал с победы в матче за Суперкубок страны, обыграв «Штутгарт» (2:1). Для Гарри Кейна этот трофей стал вторым в карьере. Значит, проклятью конец.

Впрочем, зачем Венсану Компани рисковать ключевыми футболистами, ведь от травмы никто не застрахован. В любом составе и состоянии «Бавария» опасна для команд из Третьей Бундеслиги. «Веен» как раз оттуда, да ещё и не относится к числу сильнейших. Единственная возможность хоть как-то насолить фавориту — выставить плотнейшую оборону. Вот только защита не самое сильное место клуба.

Предлагаем поставить на то, что сыграет тотал больше 4.5 мяча. Среди молодёжи у клуба из Мюнхена хватает талантливых футболистов, мечтающих пробиться в основной состав. Венсан Компани наверняка поменяет всех и в защите. «Веен» не совсем безнадёжен. В обороне огромная брешь, однако атака рабочая. Возможно, будет шанс забить.

Прогноз на матч «Брюгге» — «Рейнджерс»

«Брюгге» набрал сумасшедший ход и не собирается нажимать на тормоз. Ещё больше команду воодушевила победа в матче с «Юнионом» в Суперкубке Бельгии (2:1). После этого она выиграла шесть из семи матчей в чемпионате и квалификации Лиги чемпионов. Пока единственное поражение – во встрече с «Мехеленом» (1:2). У хозяев хорошая глубина состава. Тренер проводит ротацию и не переживает за результат.

А вот у «Рейнджерс» как-то совсем не заладились дела в новом сезоне. И чем дальше, тем хуже. Шотландцы с трудом прошли два раунда квалификации Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей греческий «Панатинаикос» (2:0 и 1:1) и чешскую «Викторию Пльзень» (3:0 и 1:2). Поражение и ничья — это встречи на выезде. Как отыгрываться в Брюгге — большой вопрос. Даже в чемпионате Шотландии отсутствует стабильность и есть проблемы с обороной.

Защита «Брюгге» тоже не эталон, поэтому предлагаем поставить на то, что хозяева не проиграют, но обе команды забьют. Не верится, что у шотландцев получится что-то придумать и совершить камбэк. Проблемы никуда не денутся, и с каждым новым матчем они заметны всё больше. А вот бельгийская команда на отличном ходу, и на пути к Лиге чемпионов её никто не остановит.

Экспресс на футбол 27 августа 2025 года

Ставка 1: «Бенфика» победит «Фенербахче» + тотал больше 2.5 мяча за 2.35.

Ставка 2: тотал больше 4.5 мяча в матче «Веен» – «Бавария» за 2.05.

Ставка 3: «Брюгге» не проиграет «Рейнджерс» + обе забьют за 2.15.

Общий коэффициент: 2.35 х 2.05 х 2.15 = 10.3.