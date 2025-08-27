«Серветт» — «Шахтёр». Турану и украинцам нужен план Б

28 августа 2025 года в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций сыграют швейцарский «Серветт» и украинский «Шахтёр». Встреча состоится на стадионе «Стад де Женев» в городе Ланси, Швейцария. Начало — в 22:00 мск. Арда Туран недоволен игрой своих подопечных, и основания есть.

Коэффициенты букмекеров на ответный матч «Серветт» — «Шахтёр» 28 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение украинскому клубу. Поставить на победу «Шахтёра» можно с коэффициентом 1.75, а шансы швейцарского «Серветта» оценили в 4.80. Ничья идёт с коэффициентом 3.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.13. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.67. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.00.

Прогноз на матч квалификации Лиги конференций «Серветт» — «Шахтёр» (28.08.2025)

«Шахтёр» сыграл вничью с «Серветтом» (1:1) в первом матче. Украинские бразильцы испытали огромные трудности со вскрытием не самой надёжной обороны швейцарской команды. 23 удара, шесть из которых пришлись в створ, но только один забитый мяч. У соперника реализация куда лучше — два удара в створ, из которых один стал результативным.

Клуб из Женевы ужасно начал сезон. Девять матчей во всех турнирах – и всего две победы. Да и то одна из них была добыта во встрече с аутсайдером в Кубке Швейцарии. 11 августа на пост главного тренера заступил Жослен Гурвеннек — уже третий наставник только за этот месяц. До этого временно исполнял обязанности Боян Димич.

Под руководством француза «Серветт» проиграл «Утрехту» со счётом 1:2 и выиграл кубковый матч – 5:0. Ничья с украинской командой для него тоже неплохой результат. Сейчас Гурвеннек занимается укреплением обороны. Именно она подвела в квалификации Лиги чемпионов с «Викторией Пльзень» (1:0 и 1:3) и в отборе Лиги Европы с «Утрехтом» (1:2 и 1:3). В чемпионате Швейцарии команда из Женевы находится на последнем месте, пропустив восемь мячей в трёх играх.

Даже как-то странно, почему при таком мощном прессинге и с таким большим числом техничных бразильских футболистов «Шахтёр» испытал трудности с реализацией. Что-то сломалось у Арды Турана. В квалификационных раундах Лиги Европы его подопечные без проблем выбили финский «Ильвес» (6:0 и 0:0) и турецкий «Бешикташ» (4:2 и 2:0), но проиграли греческому «Панатинаикосу» (0:0 и 0:0, 3:4 пен.).

Греки «успокоили» нападение украинцев, а теперь смог и «Серветт». Несмотря на это, параллельно в матчахчемпионата «Шахтёр» сыграл вничью со счётом 3:3 и одержал победу – 2:0. Если же посмотреть в целом на игру подопечных Турана, то она неплоха. В этом сезоне команда не проигрывала в основное время. Временами только испытывает трудности с реализацией. Это может говорить о том, что атака стала предсказуемой.

Предлагаем поставить на ещё одну ничью в основное время за 3.70. Гурвеннек умеет выстраивать организованную оборону. За пару недель с «Серветтом» ему удалось достичь прогресса. Арда Туран только набирается тренерского опыта, поэтому временами испытывает проблемы. Проиграть этот матч = лишиться еврокубков. Рисковать не стоит.

Ставка: ничья в матче «Серветт» — «Шахтёр» за 3.70.