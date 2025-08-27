«Фиорентина» — «Полесье». Пиоли измерит глубину падения украинского футбола

28 августа 2025 года в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций сыграют итальянская «Фиорентина» и украинское «Полесье». Встреча состоится на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в городе Реджо-нель-Эмилия, Италия. Начало — в 21:00 мск. И здесь никаких проблем для Стефано Пиоли.

Коэффициенты букмекеров на ответный матч «Фиорентина» — «Полесье» 28 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение итальянскому клубу. Поставить на победу «Фиорентины» можно с коэффициентом 1.23, а шансы «Полесья» оценили в 12.00. Ничья идёт с коэффициентом 6.30.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу флорентийцев за 7.00.

Прогноз на матч квалификации Лиги конференций «Фиорентина» — «Полесье» (28.08.2025)

Никто и не сомневался в успехе «Фиорентины» в первом матче с «Полесье». Итальянцы выиграли с крупным счётом – 3:0, но по факту могли забивать больше. Стефано Пиоли устанавливает свои порядки, требует от футболистов играть гораздо агрессивнее в атаке. Возможно, именно эта перестройка влияет на большое количество ошибок в обороне.

Мойзе Кин умудрился схлопотать удаление. Скорее всего, в ответной встрече место итальянского нападающего займёт ветеран Эдин Джеко. 39-летний босниец ждёт момента, когда выйдет в стартовом составе. Он всё ещё в отличной форме. На воротах как всегда надёжен Давид де Хеа. В составе «Полесья» нет таких футболистов, которые смогли бы переиграть его.

Начало сезона Серии А получилось неудачным для «Фиорентины». Флорентийцы сыграли вничью с «Кальяри» (1:1). Самое тревожное, что соперник выглядел куда лучше и эффективнее в атаке и нанёс шесть ударов в створ. Если бы не де Хеа, могло бы быть поражение. Но пропустили подопечные Пиоли лишь в добавленное время.

Такая закрытая игра в обороне не совсем сопоставима с предпочтениями Пиоли. Если в стартовом составе выпустят Эдина Джеко, он будет рвать и метать, чтобы доказать, что всё ещё один из лучших. В прошлом сезоне в «Фенербахче» босниец забил 21 мяч и сделал восемь результативных передач.

«Полесье» второй сезон подряд пытается пробиться в Лигу конференций. Далеко не эталон стабильности, а большинство результатов добывается за счёт характера и импровизации отдельных футболистов. В двух предыдущих квалификационных раундах получилось обыграть по сумме двух матчей андоррскую «Санта-Колому» (1:2 и 4:1) и венгерский «Пакш» (3:0 и 1:2).

Но сейчас совсем другой уровень. Состав команды из Житомира дешевле почти в 12 раз, чем состав итальянской команды. В основном в старт попадают местные игроки, у которых отсутствует опыт выступлений против топовых соперников. Отсюда ошибки в организации атак, проблемы с дисциплиной и хаос в обороне.

Даже чемпионат Украины подопечные Руслана Ротаня начали нестабильно — с двух поражений и одной победы. Два мяча забили и три пропустили. Серия поражений составляет уже четыре встречи. Причём за этот период получилось забить лишь один мяч. Никакого улучшения не предвидится.

Прогнозируем победу «Фиорентины» с форой (-2.5) за 2.40. Стефано Пиоли будет требовать от своих подопечных острее играть в нападении. Реализация отличная — четыре удара в створ в двух матчах нового сезона и столько же голов. Остаётся чаще создавать моменты. «Полесье» попытается что-то предпринять, однако каждое продвижение вперёд может привести к ответной атаке.

Ставка: «Фиорентина» победит «Полесье» с разницей минимум в три мяча за 2.40.