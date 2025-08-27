«Динамо» Киев — «Маккаби» Тель-Авив. Украинцы в печали

28 августа 2025 года в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сыграют киевское «Динамо» и «Маккаби» из Тель-Авива. Встреча состоится на нейтральном стадионе «Арена Люблин» в городе Люблин, Польша. Начало — в 21:00 мск. Разбираемся, есть ли у команды Шовковского шансы на камбэк.

Коэффициенты букмекеров на ответный матч «Динамо» Киев — «Маккаби» Тель-Авив 28 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение киевскому клубу. Поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 2.05, а шансы «Маккаби» из Тель-Авива оценили в 3.35. Ничья идёт с коэффициентом 3.70.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу украинской команды за 8.00.

Прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Динамо» Киев — «Маккаби» Тель-Авив (28.08.2025)

«Маккаби» из Тель-Авива обыграл киевское «Динамо» в первом матче – 3:1. Обвинить в поражении можно защитника Константина Вивчаренко, которого удалили в начале второго тайма. К тому моменту счёт был 1:1, но, оставшись в меньшинстве, украинский клуб пропустил ещё два мяча.

А ведь начиналось всё для команды Александра Шовковского неплохо. У неё был шанс квалифицироваться в Лигу чемпионов, получилось стартовать с двух крупных побед в матчах с мальтийским «Хамрун Спартанс» (3:0 и 3:0), однако скромный кипрский «Пафос» оказался сильнее. Киевляне проиграли ему 0:1 и 0:2. Теперь же и Лига Европы под большим вопросом.

Зато в чемпионате Украины у «Динамо» всё прекрасно. Киевляне одержали победы во всех трёх матчах с общим счётом 10:2. Все 10 мячей забивали разные футболисты. Целостная игра — это хорошо, но в атаке должен быть и лидер. И на самом деле такой есть — Владислав Ванат. Тренер старается не задействовать его в УПЛ, рассчитывая на голевое чутьё Ваната в еврокубках.

На счету Владислава два гола в ворота «Хамрун Спартанс» и результативная передача в игре с «Маккаби». Вот уже несколько лет киевский клуб рассчитывает только на футболистов своей школы. Александру Шовковскому это не нравится, и он обратился к руководству с просьбой о трансферах, которые помогут бороться в еврокубках. Сейчас, по его мнению, это нереально.

«Маккаби» чувствовал себя комфортно в первом матче в Сербии. Главный тренер Жарко Лазетич побывал на родине, как и несколько игроков его состава. Кристиян Белич даже отметился результативной передачей. Автором дубля стал 30-летний израильтянин Дор Перец — один из лучших бомбардиров клуба.

Клуб из Тель-Авива тоже играл с «Пафосом» (1:1 и 0:1) и «Хамрун Спартанс» (2:1 и 3:1). С кипрской командой выступил куда увереннее, чем киевляне. Единственное, что бросается в глаза – это пропущенные голы, которые были в каждой из четырёх встреч. С украинцами тоже не получилось удержать ворота сухими.

Поставим на то, что украинская команда выиграет в основное время, однако не пройдёт дальше. Если в Сербии было проще «Маккаби», то в Польше комфортнее будет «Динамо». Основная задача киевлян не просто выращивать свои таланты, но и выгодно их продавать. А как это сделать без участия в еврокубках? Выиграть они смогут, однако, скорее всего, с разницей в один мяч.

Ставка: «Динамо» выиграет у «Маккаби» в основное время, но не пройдёт за 3.05.